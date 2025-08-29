義總理梅洛尼遭流傳偽造不雅照 籲其他受害女性報案

義大利總理梅洛尼遭色情網站發布偽造的私密照片之後，她今天呼籲女性，若發現自身私密照在未經她們同意的情況下於網路上流傳，應立即報案。

法新社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）及左派在野黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）等眾多知名女性的偽造照片被發現出現在色情網站上後，梅洛尼接受「晚郵報」（Corriere della Sera）訪問時表示：「我對這些事感到噁心。」

這些影像經過修圖，以凸顯或讓某些身體部位變得更性感，其來源是政治集會現場所拍攝照片，以及從個人社群媒體帳號盜用的假期快照。

這個名為Phica的平台於昨天關閉前曾擁有逾70萬名用戶，並將關閉網站歸咎於用戶的違規行為。Phica是義大利稱呼女性陰道的俚語。

上週也有一個義大利臉書社團「我的老婆」（MyWife）被揭發後關閉，之前男性會在這個社團張貼自己妻子的照片，並發表粗俗、性別歧視與暴力言論。

梅洛尼說道：「我想向所有受到冒犯、羞辱與侵犯的女性表達聲援和支持。」

義大利警方告訴法新社，他們已接獲「許多」報案，是關於這類網站和社群未經當事人同意發布其私密或偽造影像。