揭開動盪序幕！泰國總理貝東塔被免職 重創塔信家族政治王朝

泰國憲法法院今天以6票同意、3票反對，裁決在任僅1年的停職總理貝東塔違反道德標準，解除她的職務。此舉再度重創塔信家族的政治王朝，且可能為新的動盪時期揭開序幕。

路透社報導，39歲的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）是前泰國總理、爭議性富豪塔信（Thaksin Shinawatra）的么女，她曾是泰國最年輕總理。

在泰國菁英階層20年來的動盪權力鬥爭中，她如今成為塔信家族出身或支持的總理間，第6位遭軍方或司法部門罷黜的總理。

9名法官組成的法庭裁定，貝東塔6月與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話時違反總理應有的道德標準。這通電話錄音後來遭洩露到網路上。

貝東塔在電話中稱洪森「叔叔」，並將一名泰國軍事指揮官稱為她的「對手」，此舉在軍方影響力極大的泰國引發激烈反彈。

泰國保守派議員指控貝東塔對柬埔寨卑躬屈膝、削弱軍方地位，她的主要執政夥伴也憤而退出，幾乎導致政府垮台。

貝東塔繼續掌權，但多名參議員將她告上憲法法院，指控她違反憲法對部會首長所要求的「明顯正直」與「道德標準」，應被免職。法院7月1日將她停職。

泰國憲法法院在判決書中指出，貝東塔6月與洪森遭到外洩的通話內容違反道德標準，且貝東塔將私人利益置於國家利益之上，損害國家聲譽，導致民眾失去信心。

憲法法院的聲明寫道：「由於被告的私人關係似乎與柬埔寨立場一致，被告一直樂於遵從或按照柬方的希望行事。」

法新社報導，貝東塔今天表示自己在與洪森的通話中，曾試圖為國家盡力奉獻。

憲法法院解除她的總理職務後，她告訴記者：「我的用意是為了國家而非個人利益，是為了拯救人民的性命，包括平民跟軍人。」

憲法法院的裁決為國會選舉新總理鋪路，但這個過程可能曠日持久，因為貝東塔所屬執政黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）正在失去談判籌碼，並面臨鞏固脆弱聯盟的挑戰，該聯盟僅以些微優勢占眾議院多數席次。

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）及現行內閣將以看守身分繼續執政，直到眾議院選出新總理。總理選舉時間並無限制。

目前有5人符合擔任總理資格，其中只有1人屬於為泰黨，即77歲的前司法部長猜卡盛（ChaikasemNitisiri），不過其內閣政務經驗有限，在政壇向來保持低調。

其他可能人選包含已退出政壇的前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha），他曾於2014年率領軍方政變推翻上一個為泰黨政府；還有前副總理及泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（AnutinCharnvirakul），他在貝東塔通話外流後率泰自豪黨退出她的執政聯盟。