加薩衝突加深齟齬 英國拒邀以色列政府出席防務展

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

英國政府發言人今天表示，以色列政府代表將不會受邀出席下個月在倫敦舉行的國防與安全設備展。加薩衝突正導致英國與以色列外交關係持續惡化。

法新社報導，英國國防部在給法新社的電郵聲明中表示：「我們可以證實以色列政府代表團不會受邀出席2025英國國際國防與安全設備展（DSEI UK2025）。」

不過以色列軍火商仍將獲准參加這項兩年一度活動。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府近數月來暫停核發讓以色列用於加薩走廊（Gaza Strip）的武器出口許可、暫停與以色列展開自由貿易談判，並對兩名極右翼以色列部長實施制裁，以抗議以色列在加薩戰爭中的行徑。

英國政府在聲明中指出：「以色列政府進一步升級在加薩軍事行動的決定是個錯誤。」

以色列國防部對於英方祭出禁令的決定予以激烈回應，在聲明中指出：「這些限制構成對以色列代表蓄意、令人遺憾的歧視…因此，以色列國防部將退出這項展覽，不會設置國家館。」

英國 以色列 國防部

