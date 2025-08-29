快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

激辯美軍介入打擊毒梟 墨西哥參議員爆肢體衝突

中央社／ 墨西哥市29日綜合外電報導

墨西哥參議院日前就美國軍事介入墨國以打擊販毒集團的可能性進行激辯，然而當院會接近尾聲，執政黨與反對黨各1名議員爆發肢體衝突，國會殿堂上演全武行。

法新社報導，墨西哥參議院27日院會將結束時，反對黨「革命制度黨」（PRI）主席莫雷諾（AlejandroMoreno）走上講台，憤怒指責執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）籍議長諾羅納（Gerardo FernándezNoroña）不讓他發言。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當時議場正播放國歌，走上講台的莫雷諾抓住諾羅納的手臂，兩人隨即開始互相推搡。

其他在附近的人也跟著捲入混戰。現場直播顯示，1名西裝男子似乎揮拳攻擊諾羅納，而莫雷諾將另一名身穿綠色襯衫的男子推倒在地。

參議院爆發這場鬥毆前，議員才在院會進行激辯，期間反對派的「革命制度黨」和「國家行動黨」（PAN）被指控呼籲美國對墨西哥展開軍事干預行動，但兩黨皆否認這項說法。

莫雷諾在社群媒體表示，他之所以與諾羅納對峙，是因執政黨改變院會議程，不讓反對派發言。

諾羅納則指出，他將控告莫雷諾人身傷害，並要求撤銷對方的議員免責權。

美國媒體本月報導，美國總統川普（DonaldTrump）已指示五角大廈，動用軍事力量打擊被視為恐怖組織的拉丁美洲販毒集團。

墨西哥政府對此則強調，「不會接受美軍進入我國領土」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 議員 美軍 墨西哥

延伸閱讀

美軍將在日本部署泰風飛彈 中國外交部：堅決反對

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

睽違9年美參議院軍委會主席訪台 下午拜會賴總統

美參議院軍委會主席率團訪台 下午將拜會賴清德總統

相關新聞

貝東塔遭泰國憲法法院「裁定免職」 塔信家族第3位被迫下台總理

泰國憲法法院29日裁定，遭停職的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不得復職，恐引發新一輪的政治動...

連3年刷新紀錄！日本政府2026預算再創新高 防衛費新台幣1.84兆

日本政府的2026年度一般會計預算總額預料將達到122兆日圓（約新台幣25.3兆元），遠超過2025年度的117兆605...

李在明支持率回升至近60% 訪美日「外交」同時居正負面評價榜首

南韓中央日報報導，民調機構蓋洛普南韓分公司（Gallup Korea）29日公布最新民調，總統李在明在施政方面的支持率達...

南韓前總理韓悳洙遭起訴 涉協助尹錫悅戒嚴及做偽證

南韓負責調查前總統尹錫悅等人戒嚴案的獨立檢查組（獨檢組）發言人今天宣布，獨檢組已以涉嫌協助內亂及做偽證等罪名，起訴前國務...

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

北韓原本傳出將派遣最高人民會議常任委員長崔龍海，參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，但28日突然...

北京九三閱兵…前日相鳩山由紀夫受邀 眾議員兒急發聲：已要求取消

中共將於9月3日在北京舉行抗日戰爭勝利80週年紀念活動，日本前首相鳩山由紀夫受邀參加。他受訪時表示有意出席，稱「日本發動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。