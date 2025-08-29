激辯美軍介入打擊毒梟 墨西哥參議員爆肢體衝突

墨西哥參議院日前就美國軍事介入墨國以打擊販毒集團的可能性進行激辯，然而當院會接近尾聲，執政黨與反對黨各1名議員爆發肢體衝突，國會殿堂上演全武行。

法新社報導，墨西哥參議院27日院會將結束時，反對黨「革命制度黨」（PRI）主席莫雷諾（AlejandroMoreno）走上講台，憤怒指責執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）籍議長諾羅納（Gerardo FernándezNoroña）不讓他發言。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當時議場正播放國歌，走上講台的莫雷諾抓住諾羅納的手臂，兩人隨即開始互相推搡。

其他在附近的人也跟著捲入混戰。現場直播顯示，1名西裝男子似乎揮拳攻擊諾羅納，而莫雷諾將另一名身穿綠色襯衫的男子推倒在地。

參議院爆發這場鬥毆前，議員才在院會進行激辯，期間反對派的「革命制度黨」和「國家行動黨」（PAN）被指控呼籲美國對墨西哥展開軍事干預行動，但兩黨皆否認這項說法。

莫雷諾在社群媒體表示，他之所以與諾羅納對峙，是因執政黨改變院會議程，不讓反對派發言。

諾羅納則指出，他將控告莫雷諾人身傷害，並要求撤銷對方的議員免責權。

美國媒體本月報導，美國總統川普（DonaldTrump）已指示五角大廈，動用軍事力量打擊被視為恐怖組織的拉丁美洲販毒集團。

墨西哥政府對此則強調，「不會接受美軍進入我國領土」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885