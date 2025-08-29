美援削減缺糧加劇 逾6000南蘇丹人遷出肯亞難民營

快訊

中央社／ 奈洛比28日綜合外電報導

聯合國今天向法新社表示，由於援助中斷，迫使糧食短缺問題日益升高，逾6000名南蘇丹難民已離開肯亞的兩座最大難民營。

法新社報導，肯亞北部的卡庫瑪難民營（KakumaRefugee Camp）是東非國家的第2大難民營，收容約30萬名來自南蘇丹、索馬利亞、烏干達和蒲隆地的難民。

由於美國及其他捐助者大幅削減援助而導致糧食配給減少，難民營上個月爆發暴力抗議，人道組織正面臨困境。

南蘇丹長年動盪且極度貧困，目前再陷內戰邊緣，迫使民眾出逃海外。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）在給法新社的電郵聲明中表示，自1月起，已有約6200名南蘇丹難民離開卡庫瑪難民營和毗鄰的卡羅貝耶（Kalobeyei）難民營。

聲明指出，光是在今年7月至8月22日間就有約3600人離開營區，超過今年離營人數的一半，其中多為婦女與兒童，「由於許多人透過非正式口岸遷出，實際人數可能更多」。但自1月以來，也有約4800名新難民抵達。

聯合國難民事務高級專員公署強調，雖然遷出現象顯示趨勢正在形成中，但其原因不可歸於一端。

聯合國難民署指出，此一重大轉變始於世界糧食計劃署（WFP）7月起縮減配給，根據一項4級標準對難民進行分類，援助僅限於處境最差的2個等級。有些難民對這種分級及近期的動盪表達擔憂。

聯合國難民署強調，雖然近期離營潮顯著，但這類跨境移動不是新的現象，將會持續密切關注情勢。

難民 南蘇丹 聯合國

相關新聞

貝東塔遭泰國憲法法院「裁定免職」 塔信家族第3位被迫下台總理

泰國憲法法院29日裁定，遭停職的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不得復職，恐引發新一輪的政治動...

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

北韓原本傳出將派遣最高人民會議常任委員長崔龍海，參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，但28日突然...

連3年刷新紀錄！日本政府2026預算再創新高 防衛費新台幣1.84兆

日本政府的2026年度一般會計預算總額預料將達到122兆日圓（約新台幣25.3兆元），遠超過2025年度的117兆605...

李在明支持率回升至近60% 訪美日「外交」同時居正負面評價榜首

南韓中央日報報導，民調機構蓋洛普南韓分公司（Gallup Korea）29日公布最新民調，總統李在明在施政方面的支持率達...

南韓前總理韓悳洙遭起訴 涉協助尹錫悅戒嚴及做偽證

南韓負責調查前總統尹錫悅等人戒嚴案的獨立檢查組（獨檢組）發言人今天宣布，獨檢組已以涉嫌協助內亂及做偽證等罪名，起訴前國務...

北京九三閱兵…前日相鳩山由紀夫受邀 眾議員兒急發聲：已要求取消

中共將於9月3日在北京舉行抗日戰爭勝利80週年紀念活動，日本前首相鳩山由紀夫受邀參加。他受訪時表示有意出席，稱「日本發動...

