連3年刷新紀錄！日本政府2026預算再創新高 防衛費新台幣1.84兆

日本政府的2026年度一般會計預算總額預料將達到122兆日圓（約新台幣25.3兆元），遠超過2025年度的117兆6059億日圓，連續3年刷新紀錄，並首度突破120兆日圓。

讀賣新聞、共同社報導，各部會要求的預算總額連續5年超過110兆日圓。其中防衛費以部署無人機、南西諸島防衛、針對中國的體制強化為重點，提出史上最高的8.8兆日圓（約1.84兆新台幣）。

讀賣新聞報導，今天是各部會提交預算的實際上截止日期，財務省將於9月上旬公布彙整結果。

除了防衛省預算創下史上新高外，厚生勞動省因為年金、醫療經費增加，提出預算也達到創紀錄的34.7兆日圓。

由於執政聯盟自民、公明兩黨在參眾院成為少數執政黨，首相石破茂政權面臨減稅與擴大支出的強大壓力。在財政營運依賴發行國債已成常態化的情況下，對於預算編列更需要有所取捨。