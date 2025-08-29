聽新聞
貝東塔遭泰國憲法法院「裁定免職」 塔信家族第3位被迫下台總理
泰國憲法法院29日裁定，遭停職的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不得復職，恐引發新一輪的政治動盪。
貝東塔2024年8月就任總理，執政僅1年。今年6月15日，她與柬埔寨領導人洪森就泰柬邊界爭端私下通話。洪森事後將錄音上網公開，可聽到貝東塔稱呼他為「叔叔」，似乎表現恭敬，並批評泰國軍方，引發輿論譁然與街頭抗議。
貝東塔的能力和忠誠遭到質疑，被控行事疏忽、缺乏誠信，事後遭到憲法法院裁定停職，抗議者更要求她下台。儘管貝東塔否認有任何不當行為，但如今被判有罪、遭免職與禁止從政，成為17年來第五位遭憲法法院罷免的泰國總理，凸顯法院在泰國長年政治權力鬥爭中的核心角色。
貝東塔也成為繼父親塔信與姑姑盈拉後，第三位被迫離開總理職位的欽納瓦家族成員，並再度激起外界對軍方可能干政的憂慮。
貝東塔下台後，國會將在選出新任總理前迎來一場激烈角力。繼任人選可能出自貝東塔的為泰黨（Pheu Thai）、脆弱的執政聯盟，甚至反對黨。根據2023年大選前提交的候選人名單，現有5人有資格成為總理，但只有一人來自為泰黨，即77歲的司法部前部長柴卡森（Chaikasem Nitisiri）。
其他可能人選包括前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha），以及泰自豪黨的前副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。
