快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

貝東塔遭泰國憲法法院「裁定免職」 塔信家族第3位被迫下台總理

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國憲法法院29日裁定，遭停職的總理貝東塔不得復職，恐引發新一輪的政治動盪。歐新社
泰國憲法法院29日裁定，遭停職的總理貝東塔不得復職，恐引發新一輪的政治動盪。歐新社

泰國憲法法院29日裁定，遭停職的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不得復職，恐引發新一輪的政治動盪。

貝東塔2024年8月就任總理，執政僅1年。今年6月15日，她與柬埔寨領導人洪森就泰柬邊界爭端私下通話。洪森事後將錄音上網公開，可聽到貝東塔稱呼他為「叔叔」，似乎表現恭敬，並批評泰國軍方，引發輿論譁然與街頭抗議。

貝東塔的能力和忠誠遭到質疑，被控行事疏忽、缺乏誠信，事後遭到憲法法院裁定停職，抗議者更要求她下台。儘管貝東塔否認有任何不當行為，但如今被判有罪、遭免職與禁止從政，成為17年來第五位遭憲法法院罷免的泰國總理，凸顯法院在泰國長年政治權力鬥爭中的核心角色。

貝東塔也成為繼父親塔信與姑姑盈拉後，第三位被迫離開總理職位的欽納瓦家族成員，並再度激起外界對軍方可能干政的憂慮。

貝東塔下台後，國會將在選出新任總理前迎來一場激烈角力。繼任人選可能出自貝東塔的為泰黨（Pheu Thai）、脆弱的執政聯盟，甚至反對黨。根據2023年大選前提交的候選人名單，現有5人有資格成為總理，但只有一人來自為泰黨，即77歲的司法部前部長柴卡森（Chaikasem Nitisiri）。

其他可能人選包括前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha），以及泰自豪黨的前副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。

總理 泰國 洪森 貝東塔 柬埔寨

延伸閱讀

泰法院駁回前總理塔信冒犯君主案 路透：還有兩關要過

泰柬達成停火：零星衝突仍在發生，邊境是否能達成真正和平？

泰國與柬埔寨邊境衝突：開火已造成14人死亡，區域危機發生什麼事？

泰柬交火先「跑路」？柬埔寨強人洪森秀照片怒斥泰媒捏造

相關新聞

貝東塔遭泰國憲法法院「裁定免職」 塔信家族第3位被迫下台總理

泰國憲法法院29日裁定，遭停職的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不得復職，恐引發新一輪的政治動...

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

北韓原本傳出將派遣最高人民會議常任委員長崔龍海，參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，但28日突然...

連3年刷新紀錄！日本政府2026預算再創新高 防衛費新台幣1.84兆

日本政府的2026年度一般會計預算總額預料將達到122兆日圓（約新台幣25.3兆元），遠超過2025年度的117兆605...

李在明支持率回升至近60% 訪美日「外交」同時居正負面評價榜首

南韓中央日報報導，民調機構蓋洛普南韓分公司（Gallup Korea）29日公布最新民調，總統李在明在施政方面的支持率達...

南韓前總理韓悳洙遭起訴 涉協助尹錫悅戒嚴及做偽證

南韓負責調查前總統尹錫悅等人戒嚴案的獨立檢查組（獨檢組）發言人今天宣布，獨檢組已以涉嫌協助內亂及做偽證等罪名，起訴前國務...

北京九三閱兵…前日相鳩山由紀夫受邀 眾議員兒急發聲：已要求取消

中共將於9月3日在北京舉行抗日戰爭勝利80週年紀念活動，日本前首相鳩山由紀夫受邀參加。他受訪時表示有意出席，稱「日本發動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。