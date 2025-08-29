聽新聞
0:00 / 0:00
李在明支持率回升至近60% 訪美日「外交」同時居正負面評價榜首
南韓中央日報報導，民調機構蓋洛普南韓分公司（Gallup Korea）29日公布最新民調，總統李在明在施政方面的支持率達到59%，比上周增加3個百分點。這是李在明支持率歷經連續兩周下滑後，出現反彈。分析認為，這可能與受訪者對李在明近期出訪美日所獲得的成果抱持正面評價有關。
蓋洛普南韓分公司26日至28日針對全國共千名18歲以上成人進行民調。結果顯示，59%的受訪者認為李在明「做得很好」，30%認為「做得不好」，其餘11%的受訪者未表明意見。民調結果與前一周相比，正面評價增加3個百分點，負面評價減少5個百分點。
中央時報指出，受訪的共同民主黨選民和進步派中有90%以上對李在明持正面評價，40歲至50歲的受訪者也有70%以上持正面評價。儘管受訪的保守派和國民力量黨選民仍以持負面評價為主，但比率減少約10個百分點，回到兩周前的水平。
給予正面評價的理由中，「外交」以21%高居榜首，而給予負面評價的理由中，「外交」也以12%的比率位列第一。受訪者被問及美韓峰會是否對南韓的國家利益有幫助時，有58%的人給予正面評價，24%表達否定意見，18%持保留態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言