李在明支持率回升至近60% 訪美日「外交」同時居正負面評價榜首

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（右）和南韓總統李在明（左）25日在華府白宮橢圓辦公室會面。路透
美國總統川普（右）和南韓總統李在明（左）25日在華府白宮橢圓辦公室會面。路透

南韓中央日報報導，民調機構蓋洛普南韓分公司（Gallup Korea）29日公布最新民調，總統李在明在施政方面的支持率達到59%，比上周增加3個百分點。這是李在明支持率歷經連續兩周下滑後，出現反彈。分析認為，這可能與受訪者對李在明近期出訪美日所獲得的成果抱持正面評價有關。

蓋洛普南韓分公司26日至28日針對全國共千名18歲以上成人進行民調。結果顯示，59%的受訪者認為李在明「做得很好」，30%認為「做得不好」，其餘11%的受訪者未表明意見。民調結果與前一周相比，正面評價增加3個百分點，負面評價減少5個百分點。

中央時報指出，受訪的共同民主黨選民和進步派中有90%以上對李在明持正面評價，40歲至50歲的受訪者也有70%以上持正面評價。儘管受訪的保守派和國民力量黨選民仍以持負面評價為主，但比率減少約10個百分點，回到兩周前的水平。

給予正面評價的理由中，「外交」以21%高居榜首，而給予負面評價的理由中，「外交」也以12%的比率位列第一。受訪者被問及美韓峰會是否對南韓的國家利益有幫助時，有58%的人給予正面評價，24%表達否定意見，18%持保留態度。

