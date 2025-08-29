南韓前總理韓悳洙遭起訴 涉協助尹錫悅戒嚴及做偽證

快訊

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
南韓負責調查前總統尹錫悅等人戒嚴案的獨立檢查組（獨檢組）發言人今天宣布，獨檢組已以涉嫌協助內亂及做偽證等罪名，起訴前國務總理韓悳洙（圖）。 美聯社
南韓負責調查前總統尹錫悅等人戒嚴案的獨立檢查組（獨檢組）發言人今天宣布，獨檢組已以涉嫌協助內亂及做偽證等罪名，起訴前國務總理韓悳洙。

韓聯社報導，根據獨檢組，韓悳洙在未受羈押的情況下，因涉嫌協助內亂主謀、做偽證、假造並銷毀公文及其他罪行而被起訴。

獨立檢察官助理朴志英在新聞簡報會上說道：「被告當時是最高行政負責人之一，本能阻止（時任）總統違憲且非法的戒嚴令。」

她指出：「儘管他知道（時任）總統將侵犯人民基本權利並踐踏憲法秩序，（他）仍參與其中，還採取措施確保戒嚴程序合法。」

獨檢組認為，韓悳洙不僅未履行身為總理的職責制衡前總統，反而在尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴前提議召開內閣會議，協助他執行戒嚴。

獨檢組在起訴書中指控，韓悳洙當時只關注如何讓內閣會議達到法定人數，而非與其他內閣成員實際審查戒嚴宣言。

獨檢組懷疑，韓悳洙也涉入草擬一份旨在提升戒嚴令合法性的修訂公告，但隨後銷毀這份文件。

韓悳洙還被指控在憲法法院及國會做偽證，聲稱他直到戒嚴令解除，才得知尹錫悅交給他一份戒嚴宣言的影本。

總理 內閣 尹錫悅 南韓戒嚴

