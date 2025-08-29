打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北韓原本傳出將派遣最高人民會議常任委員長崔龍海，參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，但28日突然改由金正恩總書記親自參加。北韓中央通信社與中國外交部同步宣布，金正恩「應習近平同志之邀，將出席紀念活動」。這一消息震驚國際，迅速成為全球焦點。

這一決定之所以引發轟動，是因為北韓自金正日時代起，領導人幾乎從不參加外國首腦或要人齊聚的國際會議或儀式。上一次北韓最高領導人出席類似場合，還要追溯到1981年金日成主席參加埃及總統沙達特國葬。金正恩此次打破慣例，親赴中國，意義非凡。

事實上，金正恩過去從未參加俄羅斯5月9日的對德戰勝紀念活動，包括2015年及2025年的70周年和80周年紀念，當時20國領袖受邀參加，他均未現身。同樣，10年前的2015年，中國舉辦抗日戰爭勝利70周年紀念，49國領袖參加，金正恩也未出席，僅派當時排名第五的崔龍海作為代表。

然而，當時中國對北韓僅派次級人物似有不滿，崔龍海在天安門閱兵式中被安排在邊緣位置，合影時也僅站在第二排最左端。相較之下，時任南韓總統朴槿惠身著象徵皇帝的黃色外套，與習近平、普亭並肩站在中央，吸引全球目光，展現「中韓蜜月」，凸顯「中朝關係」降溫。

此次，南韓由國會議長禹元植而非總統李在明參加，與10年前形成對比，金正恩親自出席彷彿要向世界展示「中朝蜜月」復甦。

日本「韓國報導」總編輯邊真一分析，金正恩此行打破慣例，背後動機引發揣測。他過去僅與南韓、中國、俄羅斯領袖會談，此次與26國領袖同場，有望打破外交孤立，擴大國際影響力，吸引全球關注。然而，北韓的主要目標可能包含以下三點：修復中朝關係、推動朝中俄三國同盟、牽制美國總統川普

金正恩此行不僅是對中朝關係的修復嘗試，也可能影響朝中俄與美日韓的對抗格局。若朝中俄進一步靠攏，可能加劇國際局勢二極化，特別是在台灣問題或朝鮮半島局勢上，增添不確定性。川普曾試圖將北韓拉出中國陣營，但2019年河內會談破裂後無果。此次金正恩訪中，或向川普釋放訊號：若美國不改變立場，北韓可能進一步倒向中俄，甚至在台海危機中支持中國，與美國對抗。

金正恩的這一決定無疑為國際局勢投下震撼彈，其後續效應值得密切關注。

北韓 川普 美國 南韓 普亭 中共 金正恩 習近平 抗日戰爭

