北京九三閱兵…前日相鳩山由紀夫受邀 眾議員兒急發聲：已要求取消

中共將於9月3日在北京舉行抗日戰爭勝利80週年紀念活動，日本前首相鳩山由紀夫受邀參加。他受訪時表示有意出席，稱「日本發動侵略戰爭是事實」，重要的是如何跨越這段歷史，增進日中關係。不過，他的兒子、眾議員鳩山紀一郎表示，「已要求父親取消出席」。

9月3日的紀念活動全稱「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，又稱九三閱兵。根據中國外交部，活動將在北京天安門廣場舉行，包括檢閱部隊，中共中央總書記習近平將發表講話，晚間舉行文藝晚會。

中國政府昨天公布名單，目前有26名現任國家元首應邀出席，包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、北韓領導人金正恩、白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）、柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）等人。受邀的前政要則包括鳩山由紀夫。

78歲的鳩山接受「產經新聞」訪問時表示，「日本曾經發動侵略戰爭，這是事實。儘管中國取得了勝利，但更重要的是必須思考如何跨越這段歷史，增進日中關係」。

鳩山透露，中國駐日大使吳江浩曾經拜託他「務必出席」。他強調，中日關係「不應該惡化，彼此建立互信關係也有助於亞洲和平」。

然而，也有人認為，日本前首相出席這類紀念儀式，可能會被中國政府作為政治宣傳利用。當天的活動還包括閱兵。

鳩山表示，「雖然不清楚是怎樣的儀式，但透過這類活動，不能讓日中關係被單方面主導，（日本方面）也需要發出訊息」。他透露，預料還有十多名日本人是會出席這場活動。

鳩山由紀夫在民主黨政權時期擔任日本首相，任期為2009年9月至2010年6月，上任僅8個月就因美軍沖繩普天間基地遷移問題請辭。卸任後，他多次訪問中國出席各類活動。

然而，鳩山的兒子、49歲國民民主黨眾議員鳩山紀一郎在社群媒體X發文表示，「我已經要求父親取消出席」。

他強調，「對於日本國民而言，最重要的是，為了不再讓戰爭悲劇重演，我們必須從歷史中汲取教訓，同時以嚇阻為核心，做好最大程度的戰略準備。從這個觀點來看，日本前首相沒有必要出席中國政府的戰勝紀念活動」。

國民民主黨代表玉木雄一郎也呼應，「向您的父親提出諫言應該是很難開口的事情，但這是正確的認知」。他強調，「真誠面對歷史和被他國利用是兩回事」，「從國益來看，前首相應該放棄訪中」。

過去在2015年的抗日戰爭勝利70週年活動上，日本前首相村山富市原本打算出席，但抵達北京後稱身體不適，最終沒有露面。