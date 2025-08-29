裝甲警車撞死機車騎士 印尼學生矢言抗議

印尼國會外昨天舉行的的示威發生暴力衝突，1名機車騎士遭裝甲警車撞死。印尼學生表示，今天將前往雅加達警察總部進行抗議。

路透社報導，印尼最大學生聯盟領袖伊赫桑（Muzammil Ihsan）表示，今天下午學生將集會抗議警察暴力，預期將有其他學生團體加入。

昨天在國會外的抗議活動，訴求包括議員薪資、教育經費以及政府推動的校園供餐計畫。當地媒體報導，抗議持續至夜間後，鎮暴警察發射催淚瓦斯，出動高壓水柱驅散群眾。

雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）表示，在衝突過程中，1輛裝甲警車當場撞死1名機車共乘服務的司機。機車駕駛協會指出，死者並未參與抗議活動。

蘇赫里昨晚在記者會上說：「身為警察局長，我代表全體單位致上最深歉意與哀悼。」

印尼警察專業與安全部門主管卡林（Abdul Karim）在記者會中表示，裝甲警車上的7名員警已遭逮捕，目前正接受調查。

當地媒體報導，事件發生後，由機車騎士帶領的群眾昨晚在鎮暴警察總部前抗議。印尼羅盤電視台（Kompas TV）今天報導，軍方已派人到場安撫數十名抗議騎士。

「雅加達法律援助組織」（Jakarta Legal Aid）在Instagram發文，呼籲政府與警方釋放在這次示威中遭逮捕的600人。