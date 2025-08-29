泰總理與柬強人通話爆危機 法院將判決是否免職

快訊

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導

泰國憲法法院將於今天判決，是否將處理與柬埔寨邊境爭端不當而遭停職的泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）免職。

法新社報導，貝東塔是爭議性富豪、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒，她被控6月與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的通話時未能堅定捍衛泰國立場，7月被停職，這通電話錄音後來外流到網路上。

如果憲法法院如同一年前對前任總理般將她免職，泰國將面臨政治危機，因國會中脆弱的執政聯盟並無明顯繼任人選。

泰國憲法法院9名法官今天上午9時30分（台北時間上午10時30分）開始審議，預計下午3時（台北時間下午4時）做出判決。

貝東塔案的風暴中心是她與洪森的通話，他們在電話中討論了當時兩國因邊境爭議而加劇的緊張局勢。洪森曾長期執政，是柬埔寨現任總理洪馬內（HunManet）的父親。

貝東塔在電話中稱洪森「叔叔」，並將一名泰國軍事指揮官稱為她的「對手」，此舉在軍方影響力極大的泰國引發激烈反彈。

泰國保守派議員指控貝東塔對柬埔寨卑躬屈膝、削弱軍方地位，她的主要執政夥伴也憤而退出，幾乎導致政府垮台。

貝東塔繼續掌權，但多名參議員將她告上憲法法院，指控她違反憲法對部會首長所要求的「明顯正直」與「道德標準」，應被免職。法院7月1日將她停職。

這位39歲的領導人及所屬「為泰黨」（Pheu ThaiParty）堅稱，貝東塔已盡力維護國家利益，且上週已就此案回答法官的問題。

今年7月，泰柬緊張局加劇，爆發兩國數十年來最致命的邊境軍事衝突，超過40人死亡、30萬人被迫逃離家園。

