南韓擬明年試行基本所得 「人口減少」地區居民每月領3,300元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓總統李在明召開內閣會議的檔案照。 歐新社
南韓總統李在明召開內閣會議的檔案照。 歐新社

南韓政府明年起將試行「鄉村基本所得」計畫，針對政府指定的人口減少地區居民，發放每月15萬韓元（約新台幣3,300元）的基本生活津貼，一開始選定六個郡的居民為發放對象。

南韓內閣會議今（29）日敲定2026年預算提案，內容包括「鄉村基本所得」方案的細節，將為這項計畫分配2,000億韓元的預算，但並非所有人口下滑地區的試用，而是會從全國89個人口減少地區，進行公開徵選後，選定六個郡，預定共對24萬名居民發放每月基本所得15萬韓元。

為了穩定農民與漁民所得，政府也將擴大所得穩定保險的涵蓋農作物品項，將由原本的九項，增加至14項，新增品項目包括柑橘、高麗菜、桃子、蘿蔔及甜柿。納為所得穩定保險的項目，可獲得高達平均所得85%的擔保。

做為調節供需而栽種的稻田，南韓政府將提供每公頃500萬韓元的直接給付。辛奇（舊稱泡菜）契作也有新的貨款支持方案，配置408億韓元的預算。

為了強化農漁民競爭力，首爾當局也聚焦人工智慧（AI），將財源分配到多個新的政府專案之上。例如，撥款807億韓元給全國農業AI轉型平台計畫；84億韓元給實體AI農業協作機器人；78億韓元給以AI為基礎的作物成長診斷，另以1,000億韓元成立智慧農田未來創新成長基金。

