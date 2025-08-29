影／來不及彈射逃生！波蘭空軍F-16特技機彩排墜毀成火球 飛行員殉職

波蘭空軍一架F-16戰機28日在中部城市拉多姆（Radom）進行空中表演的彩排時墜毀，飛行員不幸喪生。

「X」上流傳的不同角度畫面顯示，該架F-16事故發生當時正進行滾轉特技，可見到先朝著地面俯衝後再試圖拉升，隨即卻撞擊地面，瞬間引發巨大火球與爆炸。

A Polish F-16 Tiger Demo jet crashed while rehearsing for the Radom Air Show 2025, which is set to take place on August 30 and 31 in Poland.



The pilot didn't manage to eject and died as a result of the crash. pic.twitter.com/zJ5Ao3TRpv — TabZ (@TabZLIVE) 2025年8月28日

路透報導，波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）抵達墜機現場後在「X」寫道：「一名波蘭軍方飛行員在這起F-16墜機事故中犧牲。這位軍官始終以奉獻精神和極大的勇氣為國效力。我向他的英勇事蹟致敬。」

波蘭武裝部隊總司令部表示，這架戰機隸屬波茲南（Poznan）附近第31戰術空軍基地，事故未造成任何地面人員傷亡。聲明中強調：「現場救援行動已立即展開。」

烏克蘭媒體在「X」指出，這是波蘭史上第一起F-16墜毀事件。波蘭媒體報導，該架F-16隸屬波蘭空軍的老虎特技示範隊（Tiger Demo Team），飛行員克拉科維安（Maciej "SLAB" Krakowian）少校未能及時彈射逃生。戰機在撞上跑道後造成嚴重損壞，原定本周末舉行的空中表演也因此被取消。