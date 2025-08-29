快訊

影／來不及彈射逃生！波蘭空軍F-16特技機彩排墜毀成火球 飛行員殉職

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
波蘭空軍老虎特技示範隊的一架F-16戰機28日進行空中表演的彩排時墜毀，飛行員不幸喪生。資料照片。路透
波蘭空軍一架F-16戰機28日在中部城市拉多姆（Radom）進行空中表演的彩排時墜毀，飛行員不幸喪生。

「X」上流傳的不同角度畫面顯示，該架F-16事故發生當時正進行滾轉特技，可見到先朝著地面俯衝後再試圖拉升，隨即卻撞擊地面，瞬間引發巨大火球與爆炸。

路透報導，波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）抵達墜機現場後在「X」寫道：「一名波蘭軍方飛行員在這起F-16墜機事故中犧牲。這位軍官始終以奉獻精神和極大的勇氣為國效力。我向他的英勇事蹟致敬。」

波蘭武裝部隊總司令部表示，這架戰機隸屬波茲南（Poznan）附近第31戰術空軍基地，事故未造成任何地面人員傷亡。聲明中強調：「現場救援行動已立即展開。」

烏克蘭媒體在「X」指出，這是波蘭史上第一起F-16墜毀事件。波蘭媒體報導，該架F-16隸屬波蘭空軍的老虎特技示範隊（Tiger Demo Team），飛行員克拉科維安（Maciej "SLAB" Krakowian）少校未能及時彈射逃生。戰機在撞上跑道後造成嚴重損壞，原定本周末舉行的空中表演也因此被取消。

F-16 波蘭

