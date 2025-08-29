快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

抗議以軍使用Azure平台 4名員工遭微軟解雇

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）解雇4名員工，因他們在公司內部抗議公司與正在加薩交戰的以色列有商業關係，其中兩人本週曾在公司總裁辦公室靜坐抗議。

路透社報導，抗議團體「Azure不用於種族隔離」（No Azure for Apartheid）昨天發聲明表示，哈特爾（Anna Hattle）和法梅利（Riki Fameli）收到語音留言通知他們已被解雇。

該組織今天表示，另外兩名員工賈拉達（NisreenJaradat）與尚（Julius Shan）也被解雇，他們最近在微軟總部紮營抗議。

微軟表示，解雇這些員工是因為他們嚴重違反公司政策。微軟在今天發布的聲明中稱，最近在公司內的示威活動「已造成重大安全疑慮」。

「Azure不用於種族隔離」要求微軟切斷與以色列的合作關係，並向巴勒斯坦人支付賠償金。Azure是微軟的雲端運算平台。

哈特爾在聲明中表示：「我們站出來是因為微軟持續向以色列提供進行種族滅絕所需的工具，同時對自己的員工進行認知操弄並誤導事實。」

微軟總裁史密斯（Brad Smith）辦公室26日遭占領後，警方逮捕包含哈特爾和法梅利在內的7名抗議者。其餘5人為前微軟員工及公司外部人士。

史密斯表示，微軟尊重「這個國家在合法範圍內享有的言論自由」。

本月公布的聯合媒體調查發現，一家以色列軍事監控機構利用微軟Azure軟體，儲存居住在以色列占領的約旦河西岸和加薩的巴勒斯坦人無數手機通話錄音。

這項由英國「衛報」（The Guardian）、以色列－巴勒斯坦刊物+972雜誌和希伯來語媒體Local Call共同進行的調查指出，以色列依靠微軟雲端服務對巴勒斯坦人進行大規模監控。

對此，微軟表示已委託律師事務所Covington &Burling LLP進行審查。

隔離 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

好讀周報／囓齒動物「城市化」 花栗鼠牙變短、田鼠耳鼓變小

高中生ChatGPT「全自動」炒股一個月竟賺25％！網酸：多頭行情猴子射飛鏢也有

陌生浪貓出現在門口不肯走 幾天後送上「意想不到驚喜」情侶檔感動收編

NBA／唐西奇堅持打歐錦賽 名嘴史密斯力挺：為國出賽值得讚賞

相關新聞

影／來不及彈射逃生！波蘭空軍F-16特技機彩排墜毀成火球 飛行員殉職

波蘭空軍一架F-16戰機28日在中部城市拉多姆（Radom）進行空中表演的彩排時墜毀，飛行員不幸喪生。

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

印度總理莫迪29日訪問日本，接受《讀賣新聞》書面專訪。針對訪日期間預計修訂的《日印安全保障合作聯合宣言》，莫迪表示：「這...

金正恩突訪北京！中國出「北韓牌」硬槓川普聯俄抗中策略？

南韓中央日報29日報導，8月28日上午，北京一家酒店內設有紀念抗戰勝利80週年的記者會場。當中國外交部副部長洪磊提到俄羅...

特檢組正式起訴金建希！南韓首見前總統夫婦同時羈押受審

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的特別檢察組（特檢組）29日正式以涉嫌違反政治資金法等罪名，對她提出羈押起訴...

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

日本共同社報導，台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，日前被依非法入侵住宅的罪嫌，被日警逮捕。

南韓擬明年試行基本所得 「人口減少」地區居民每月領3,300元

南韓政府明年起將試行「鄉村基本所得」計畫，針對政府指定的人口減少地區居民，發放每月15萬韓元（約新台幣3,300元）的基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。