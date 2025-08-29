抗議以軍使用Azure平台 4名員工遭微軟解雇

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）解雇4名員工，因他們在公司內部抗議公司與正在加薩交戰的以色列有商業關係，其中兩人本週曾在公司總裁辦公室靜坐抗議。

路透社報導，抗議團體「Azure不用於種族隔離」（No Azure for Apartheid）昨天發聲明表示，哈特爾（Anna Hattle）和法梅利（Riki Fameli）收到語音留言通知他們已被解雇。

該組織今天表示，另外兩名員工賈拉達（NisreenJaradat）與尚（Julius Shan）也被解雇，他們最近在微軟總部紮營抗議。

微軟表示，解雇這些員工是因為他們嚴重違反公司政策。微軟在今天發布的聲明中稱，最近在公司內的示威活動「已造成重大安全疑慮」。

「Azure不用於種族隔離」要求微軟切斷與以色列的合作關係，並向巴勒斯坦人支付賠償金。Azure是微軟的雲端運算平台。

哈特爾在聲明中表示：「我們站出來是因為微軟持續向以色列提供進行種族滅絕所需的工具，同時對自己的員工進行認知操弄並誤導事實。」

微軟總裁史密斯（Brad Smith）辦公室26日遭占領後，警方逮捕包含哈特爾和法梅利在內的7名抗議者。其餘5人為前微軟員工及公司外部人士。

史密斯表示，微軟尊重「這個國家在合法範圍內享有的言論自由」。

本月公布的聯合媒體調查發現，一家以色列軍事監控機構利用微軟Azure軟體，儲存居住在以色列占領的約旦河西岸和加薩的巴勒斯坦人無數手機通話錄音。

這項由英國「衛報」（The Guardian）、以色列－巴勒斯坦刊物+972雜誌和希伯來語媒體Local Call共同進行的調查指出，以色列依靠微軟雲端服務對巴勒斯坦人進行大規模監控。

對此，微軟表示已委託律師事務所Covington &Burling LLP進行審查。