印度總理莫迪29日訪問日本，接受《讀賣新聞》書面專訪。針對訪日期間預計修訂的《日印安全保障合作聯合宣言》，莫迪表示：「這將推動我們為下一代打造安全穩定的印度太平洋的決心。」他強調將進一步深化防衛領域的合作。

莫迪此次訪日是自2023年5月以來的首次。兩國領袖將在會談後舉行協議文件交換儀式，並出席聯合記者會。其後的晚宴也將繼續進行討論。莫迪計畫於30日參觀半導體製造設備工廠等地，隨後前往下一個訪問地點中國。莫迪29日上午抵達日本，下午將與首相石破茂舉行會談，商討雙邊「特別夥伴關係」的下一階段。

2008年簽署的聯合宣言修訂案新增了經濟安全及防衛產業等合作內容，日印雙方政府計畫在29日的領袖峰會上交換修訂文件。

在莫迪政府加速多元化防衛裝備採購、減少對俄羅斯依賴的背景下，日本正向印度轉移艦艇搭載用通訊天線裝備。莫迪強調，防衛合作是「兩國的重大成功案例」，並表示：「日本在防衛技術領域擁有卓越成就。基於政治互信與互補性，兩國不僅可為本國，也能為全球設計與生產。」他表達了與日本合作向第三國推廣的意願。

關於日美澳印四國合作框架「Quad（四方安全對話）」，莫迪指出，其議題已擴展至海上安全保障及太空合作，他表示：「我堅信Quad將持續提供實際解決方案與具體成果。作為Quad夥伴，我們重視與日本的合作關係，並期待更緊密的聯繫。」

在印度積極推動半導體國產化的背景下，莫迪認為與日本的半導體合作是日印夥伴關係的「主要支柱」，並表示：「結合印度的規模與能力以及日本的先進技術，可打造強韌且可靠的半導體供應鏈。」

關於採用日本新幹線技術的印度高鐵計畫，莫迪表示，除正在建設的商業都市孟買與工業城市艾哈邁達巴德之間的路線外，未來將進一步擴展網絡，並表示：「我們歡迎日本企業積極參與。」