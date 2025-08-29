快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
印度總理莫迪接連出訪日本與中國。法新社
印度總理莫迪接連出訪日本與中國。法新社

印度總理莫迪29日訪問日本，接受《讀賣新聞》書面專訪。針對訪日期間預計修訂的《日印安全保障合作聯合宣言》，莫迪表示：「這將推動我們為下一代打造安全穩定的印度太平洋的決心。」他強調將進一步深化防衛領域的合作。

莫迪此次訪日是自2023年5月以來的首次。兩國領袖將在會談後舉行協議文件交換儀式，並出席聯合記者會。其後的晚宴也將繼續進行討論。莫迪計畫於30日參觀半導體製造設備工廠等地，隨後前往下一個訪問地點中國。莫迪29日上午抵達日本，下午將與首相石破茂舉行會談，商討雙邊「特別夥伴關係」的下一階段。

2008年簽署的聯合宣言修訂案新增了經濟安全及防衛產業等合作內容，日印雙方政府計畫在29日的領袖峰會上交換修訂文件。

在莫迪政府加速多元化防衛裝備採購、減少對俄羅斯依賴的背景下，日本正向印度轉移艦艇搭載用通訊天線裝備。莫迪強調，防衛合作是「兩國的重大成功案例」，並表示：「日本在防衛技術領域擁有卓越成就。基於政治互信與互補性，兩國不僅可為本國，也能為全球設計與生產。」他表達了與日本合作向第三國推廣的意願。

關於日美澳印四國合作框架「Quad（四方安全對話）」，莫迪指出，其議題已擴展至海上安全保障及太空合作，他表示：「我堅信Quad將持續提供實際解決方案與具體成果。作為Quad夥伴，我們重視與日本的合作關係，並期待更緊密的聯繫。」

在印度積極推動半導體國產化的背景下，莫迪認為與日本的半導體合作是日印夥伴關係的「主要支柱」，並表示：「結合印度的規模與能力以及日本的先進技術，可打造強韌且可靠的半導體供應鏈。」

關於採用日本新幹線技術的印度高鐵計畫，莫迪表示，除正在建設的商業都市孟買與工業城市艾哈邁達巴德之間的路線外，未來將進一步擴展網絡，並表示：「我們歡迎日本企業積極參與。」

日本 莫迪 印度

相關新聞

金正恩突訪北京！中國出「北韓牌」硬槓川普聯俄抗中策略？

南韓中央日報29日報導，8月28日上午，北京一家酒店內設有紀念抗戰勝利80週年的記者會場。當中國外交部副部長洪磊提到俄羅...

特檢組正式起訴金建希！南韓首見前總統夫婦同時羈押受審

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的特別檢察組（特檢組）29日正式以涉嫌違反政治資金法等罪名，對她提出羈押起訴...

無法回歸，只能離散：巴勒斯坦難民失去的「返鄉權」

8月22日上映的電影《邊境風暴》，描繪兩位出生於黎巴嫩的巴勒斯坦堂兄弟，他們抵達希臘雅典後，嘗試前往德國展開新生活的過程。巴勒斯坦難民始終是巴勒斯坦問題研究（註一）的核心議題，而難民的形成原因和圍繞「返鄉權」概念的討論與漠視，正是觀賞本片的重要背景。

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

印度總理莫迪29日訪問日本，接受《讀賣新聞》書面專訪。針對訪日期間預計修訂的《日印安全保障合作聯合宣言》，莫迪表示：「這...

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

日本共同社報導，台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，日前被依非法入侵住宅的罪嫌，被日警逮捕。

日相拋普發2萬日圓 執政黨認選民對「選前撒幣」反感導致敗選

日本政府「全民普發現金」踢鐵板，自民黨今將開會討論參議院敗選檢討報告，報告將承認「全民一律發2萬日圓現金」是敗因之一，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。