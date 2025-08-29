快訊

金正恩突訪北京！中國出「北韓牌」硬槓川普聯俄抗中策略？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
分析家指出，中國國家主席習近平有意透過接連兩場峰會對抗美俄阿拉斯加峰會。新華社
分析家指出，中國國家主席習近平有意透過接連兩場峰會對抗美俄阿拉斯加峰會。新華社

南韓中央日報29日報導，8月28日上午，北京一家酒店內設有紀念抗戰勝利80週年的記者會場。當中國外交部副部長洪磊提到俄羅斯總統普亭後，隨即提及金正恩委員長的名字時，現場記者一片譁然。在中國國家主席習近平邀請的26國領袖中，金正恩被視為意料之外的來賓，引發熱議。

南韓國會議長禹元植的名字在南韓、東帝汶、委內瑞拉、新加坡、埃及、保加利亞等6個派遣議會代表或副總理的國家中率先被提及。然而，這被解讀為與26位元首級領袖區分，提供不同禮遇的象徵。

中國透過兩場大型主場外交牽制美國。8月15日（當地時間）在阿拉斯加舉行的美俄峰會受到中國密切關注，而中國則接連舉辦有22國領袖參加、創下歷史新高的上海合作組織（SCO）天津峰會，以及邀請26國領袖的93抗戰勝利紀念閱兵。

中國尤其致力於邀請金正恩委員長與印度總理莫迪。王毅外長上周訪問印度，與自2018年青島SCO峰會後睽違7年再次訪中的莫迪會面，介紹天津SCO峰會的籌備情況。金正恩此次訪中則是自2019年1月以來時隔6年的首次。面對美國總統川普試圖聯俄抗中的策略，中國準備了北韓與印度這兩張牌作為回應。

洪磊28日強調，此行將開啟中朝傳統友好關係的新篇章。除了記者會，中國外交部當天上午10時30分在官網上特別單獨公告金正恩將出席抗戰勝利紀念活動，與其他25個受邀國待遇不同。北京的中朝關係專家表示，這是「中國對特殊中朝關係的展示，同時也證明中國對金正恩邀請的重視」。

當天，與北韓新義州透過中朝友誼橋相連的丹東中聯酒店宣布禁止外國人預訂河景房間。北京的北韓大使館近期也開始對本館及外賓住所進行大規模整修。因此，外界推測金正恩及其隨行人員可能搭乘1號列車訪問北京。

天津峰會與93紀念活動的參與國多為全球南方國家。參加93天安門軍事閱兵的元首級領袖從2015年的23人增加至26人。南韓、捷克、阿根廷、南非的領袖缺席，而印尼、馬來西亞、伊朗等國家的領袖則首次登上天安門城樓。

在川普第二任期之際，中國將外交重心從西方轉向全球南方及周邊國家。洪磊當天表示：「全球南方的集體崛起正在根本改變世界地圖。」他強調，「全球南方不再是沉默的多數，也不再是落後的廣大區域，而是百年未有之大變局中的新希望代表。」這與1950年代中國聯合亞非第三世界國家、推動不結盟路線的歷史有相似之處。

金正恩突訪北京！中國出「北韓牌」硬槓川普聯俄抗中策略？

