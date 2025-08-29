特檢組正式起訴金建希！南韓首見前總統夫婦同時羈押受審
韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的特別檢察組（特檢組）29日正式以涉嫌違反政治資金法等罪名，對她提出羈押起訴。
特檢組在新聞稿中表示：「特檢今日上午以違反資本市場法、政治資金法及特定犯罪加重處罰法中的斡旋收賄等罪名，對金建希女士提出羈押起訴。」
韓聯社指出，自特檢組7月2日掛牌運作、正式展開調查以來已過59天。這是南韓史上首位前第一夫人被羈押起訴並受審的案例。
此外，尹錫悅前總統此前已因內亂案被另一特檢起訴並受審。金建希此次遭羈押起訴，也是南韓憲政史上，首次出現前總統夫婦同時處於拘留狀態並受審
特檢組此前共五度傳喚金建希，但她基本上都行使緘默權。辯護律師團向韓聯社表示，金建希因擔心在特檢處的陳述可能被扭曲，因此選擇拒絕陳述，但在審判階段會盡最大努力出庭，反駁特檢的主張。
