以色列財長：若哈瑪斯拒降 政府應逐步併吞加薩

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導

以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）今天表示，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）堅持不放下武器，以色列政府應開始逐步併吞加薩走廊（Gaza Strip）地區。

法新社報導，極右派的史莫特里奇先前高聲反對與哈瑪斯達成協議以結束這場近兩年的戰爭。他今天在耶路撒冷記者會中提出計畫，「年底前要在加薩取得勝利」。

根據史莫特里奇的提案，哈瑪斯將會收到最後通牒，要求投降、解除武裝並釋放自2023年10月突襲以色列以來仍扣留在加薩的所有人質。

若哈瑪斯拒絕，史莫特里奇建議以色列應持續4週，每週併吞一部分，讓大部分加薩走廊由以色列全面控制。根據史莫特里奇說法，巴勒斯坦民眾將先被要求往加薩南部撤離，接著以色列封鎖北部與中部以剿除剩餘哈瑪斯武裝分子，最終完成併吞。

他表示：「這可在3至4個月內達成。」

目前以色列部隊正對加薩走廊最大城市加薩市（Gaza City）發動大型攻勢，試圖取得控制權，外界日益擔憂當地巴勒斯坦平民的命運。戰爭期間，加薩走廊200多萬人口絕大多數被迫流離失所，許多人甚至多次被迫遷移。

史莫特里奇呼籲以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）「立即全面採納這項計畫」。

哈瑪斯譴責這項提案，稱這是「公然支持對我們人民實施強迫遷移和種族清洗的政策」。

以色列2005年將軍隊和屯墾者撤離加薩走廊，以色列執政聯盟中有多位極右派成員曾表態支持在加薩重建屯墾區，史莫特里奇是其中之一。

以色列 哈瑪斯 加薩走廊

金正恩突訪北京！中國出「北韓牌」硬槓川普聯俄抗中策略？

南韓中央日報29日報導，8月28日上午，北京一家酒店內設有紀念抗戰勝利80週年的記者會場。當中國外交部副部長洪磊提到俄羅...

特檢組正式起訴金建希！南韓首見前總統夫婦同時羈押受審

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的特別檢察組（特檢組）29日正式以涉嫌違反政治資金法等罪名，對她提出羈押起訴...

無法回歸，只能離散：巴勒斯坦難民失去的「返鄉權」

8月22日上映的電影《邊境風暴》，描繪兩位出生於黎巴嫩的巴勒斯坦堂兄弟，他們抵達希臘雅典後，嘗試前往德國展開新生活的過程。巴勒斯坦難民始終是巴勒斯坦問題研究（註一）的核心議題，而難民的形成原因和圍繞「返鄉權」概念的討論與漠視，正是觀賞本片的重要背景。

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

印度總理莫迪29日訪問日本，接受《讀賣新聞》書面專訪。針對訪日期間預計修訂的《日印安全保障合作聯合宣言》，莫迪表示：「這...

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

日本共同社報導，台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，日前被依非法入侵住宅的罪嫌，被日警逮捕。

日相拋普發2萬日圓 執政黨認選民對「選前撒幣」反感導致敗選

日本政府「全民普發現金」踢鐵板，自民黨今將開會討論參議院敗選檢討報告，報告將承認「全民一律發2萬日圓現金」是敗因之一，結...

