以色列財長：若哈瑪斯拒降 政府應逐步併吞加薩

以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）今天表示，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）堅持不放下武器，以色列政府應開始逐步併吞加薩走廊（Gaza Strip）地區。

法新社報導，極右派的史莫特里奇先前高聲反對與哈瑪斯達成協議以結束這場近兩年的戰爭。他今天在耶路撒冷記者會中提出計畫，「年底前要在加薩取得勝利」。

根據史莫特里奇的提案，哈瑪斯將會收到最後通牒，要求投降、解除武裝並釋放自2023年10月突襲以色列以來仍扣留在加薩的所有人質。

若哈瑪斯拒絕，史莫特里奇建議以色列應持續4週，每週併吞一部分，讓大部分加薩走廊由以色列全面控制。根據史莫特里奇說法，巴勒斯坦民眾將先被要求往加薩南部撤離，接著以色列封鎖北部與中部以剿除剩餘哈瑪斯武裝分子，最終完成併吞。

他表示：「這可在3至4個月內達成。」

目前以色列部隊正對加薩走廊最大城市加薩市（Gaza City）發動大型攻勢，試圖取得控制權，外界日益擔憂當地巴勒斯坦平民的命運。戰爭期間，加薩走廊200多萬人口絕大多數被迫流離失所，許多人甚至多次被迫遷移。

史莫特里奇呼籲以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）「立即全面採納這項計畫」。

哈瑪斯譴責這項提案，稱這是「公然支持對我們人民實施強迫遷移和種族清洗的政策」。

以色列2005年將軍隊和屯墾者撤離加薩走廊，以色列執政聯盟中有多位極右派成員曾表態支持在加薩重建屯墾區，史莫特里奇是其中之一。