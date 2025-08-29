快訊

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，被依非法入侵住宅的嫌疑，被日警逮捕。示意圖，非新聞當事人。路透

日本共同社報導，台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，日前被依非法入侵住宅的罪嫌，被日警逮捕。

警視廳久松署指出，36歲無業男子賴嫌於26日深夜，尾隨受害女性超過500公尺，甚至一同進入電梯，女性向電梯內的其他住戶求助時，嫌犯立即離開現場。該大廈位於東京中央區日本橋箱崎町，大門沒有自動鎖。警方認為賴男無正當理由闖入民宅。

賴嫌沒有攜帶凶器，供稱「因為對方長得像自己認識的女性，發現搞錯，所以就逃走了」。

本月20日神戶市發生一起24歲女子被陌生男子在電梯內刺殺的不幸，據稱，兇嫌谷本將志在行兇前，跟蹤被害女性長達50分鐘。

三菱因成本過高退出離岸風電案 日本政府仍樂觀看待再生能源

日相拋普發2萬日圓 執政黨認選民對「選前撒幣」反感導致敗選

日本政府「全民普發現金」踢鐵板，自民黨今將開會討論參議院敗選檢討報告，報告將承認「全民一律發2萬日圓現金」是敗因之一，結...

與尹錫悅截然不同 李在明懂得「彎腰」支持率達65％

南韓總統李在明6月上任以來，已多次接見天災人禍受害者，並代表政府向遭遇不幸的民眾致意。這種作風，和態度強硬、拒絕接見梨泰院踩踏案受害者家屬的前總統尹錫悅完全不同。此外，李在明就任總統後，第一頓午餐是和反對黨領袖在國會一起享用，而尹錫悅擔任總統時，多次忽視李在明的會面請求。 親民風格、柔軟身段，讓李在明上任2個月後，民調支持率攀升至65%，這是尹錫悅從未達到的水準。

俄烏戰一手斡旋一手套利 阿聯巧妙的地緣政治新角色

阿拉伯聯合大公國在俄烏戰爭中沒有選邊，日前促成雙邊交換292名戰俘，並持續進口俄油套利。外交、人道與能源三線操作，挑戰西方制裁邏輯。聯合報數位版獨家解析，阿聯如何在制度縫隙中創造地緣紅利？

RIAT航展／巴基斯坦雷霆戰機 打敗印度空軍的沉默王牌

巴基斯坦空軍JF-17C「雷霆」戰鬥機才讓印度空軍灰頭土臉，這次風塵僕僕現身RIAT 2025，尤其JF-17C全武掛展示，靜中顯動，「一切盡在不言中」，可見實戰洗禮後的高人氣。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味RIAT 2025的難得畫面。

專家：台灣因「川普問題」 陷入逆行困境

國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）亞洲辦公室前主任克萊布崔（James Crabtree）說，台灣面臨「川普問題」，面對美國政策...

