台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人
日本共同社報導，台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，日前被依非法入侵住宅的罪嫌，被日警逮捕。
警視廳久松署指出，36歲無業男子賴嫌於26日深夜，尾隨受害女性超過500公尺，甚至一同進入電梯，女性向電梯內的其他住戶求助時，嫌犯立即離開現場。該大廈位於東京中央區日本橋箱崎町，大門沒有自動鎖。警方認為賴男無正當理由闖入民宅。
賴嫌沒有攜帶凶器，供稱「因為對方長得像自己認識的女性，發現搞錯，所以就逃走了」。
本月20日神戶市發生一起24歲女子被陌生男子在電梯內刺殺的不幸，據稱，兇嫌谷本將志在行兇前，跟蹤被害女性長達50分鐘。
