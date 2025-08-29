台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

南韓總統李在明6月上任以來，已多次接見天災人禍受害者，並代表政府向遭遇不幸的民眾致意。這種作風，和態度強硬、拒絕接見梨泰院踩踏案受害者家屬的前總統尹錫悅完全不同。此外，李在明就任總統後，第一頓午餐是和反對黨領袖在國會一起享用，而尹錫悅擔任總統時，多次忽視李在明的會面請求。 親民風格、柔軟身段，讓李在明上任2個月後，民調支持率攀升至65%，這是尹錫悅從未達到的水準。

2025-08-29 10:30