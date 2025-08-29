快訊

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

「系統忙碌中」高鐵同時開賣3大連假 民眾深夜搶票氣炸：哪個天才想的？

13歲男童一口氣乾吃三包泡麵猝死！醫警告把生泡麵當零食風險

以色列證實與敘利亞談判 盼推敘南非軍事化

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列正與敘利亞展開談判，尋求推動敘利亞南部地區非軍事化，並首次間接承認以色列與敘利亞新政權接觸。

法新社報導，敘利亞上個月爆發致命宗派暴力後，尼坦雅胡在以色列會晤一名德魯士族（Druze）領袖，並保證以國政府正採取行動，保障敘利亞德魯士族群安全。

尼坦雅胡說：「我們專注於3件事：保護斯威達省（Sweida）德魯士族群，但不僅限於該地；建立從戈蘭高地（Golan Heights）經大馬士革以南，包括斯威達省在內的非軍事區；設立人道走廊以運送援助物資。」

根據尼坦雅胡辦公室分享的一段影片，尼坦雅胡還說，「這些討論正在進行中，就在此時此刻。」

官方媒體敘利亞新聞社（SANA）上週報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）8月19日在巴黎與

以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）率領的代表團會晤，討論兩國降溫及斯威達省局勢。

法國外交部隨後證實會晤是在美國斡旋下進行，且這兩個中東鄰國的代表團曾於7月24日在巴黎先行接觸。

自去年12月敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻以來，以色列已在敘利亞境內發動數百次攻擊，並占領由聯合國巡邏、兩國停戰線敘利亞一側的大部分非軍事區。大馬士革方面也證實與以色列間接接觸，盼回到1974年建立緩衝區的「停止衝突協議」（The Agreement on Disengagement）。

以色列7月轟炸大馬士革與斯威達省的敘利亞政府軍，迫使他們撤出南部地區以應對宗派暴力。敘利亞新聞社今天報導，以軍昨晚對大馬士革附近一處進行空降突襲。

以色列並未證實發動突襲，但國防部長卡茲（IsraelKatz）表示，以色列軍隊「在所有戰區」行動，以確保國家安全。

敘利亞 以色列

延伸閱讀

美法齟齬 美大使致函馬克宏批打擊反猶不力遭召見

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

澳洲撤以色列極右政治人物簽證 稱不歡迎散播分裂

以色列欲掌控加薩市 聯合國：恐引發另一場災難

相關新聞

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

日本共同社報導，台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，日前被依非法入侵住宅的罪嫌，被日警逮捕。

日相拋普發2萬日圓 執政黨認選民對「選前撒幣」反感導致敗選

日本政府「全民普發現金」踢鐵板，自民黨今將開會討論參議院敗選檢討報告，報告將承認「全民一律發2萬日圓現金」是敗因之一，結...

與尹錫悅截然不同 李在明懂得「彎腰」支持率達65％

南韓總統李在明6月上任以來，已多次接見天災人禍受害者，並代表政府向遭遇不幸的民眾致意。這種作風，和態度強硬、拒絕接見梨泰院踩踏案受害者家屬的前總統尹錫悅完全不同。此外，李在明就任總統後，第一頓午餐是和反對黨領袖在國會一起享用，而尹錫悅擔任總統時，多次忽視李在明的會面請求。 親民風格、柔軟身段，讓李在明上任2個月後，民調支持率攀升至65%，這是尹錫悅從未達到的水準。

俄烏戰一手斡旋一手套利 阿聯巧妙的地緣政治新角色

阿拉伯聯合大公國在俄烏戰爭中沒有選邊，日前促成雙邊交換292名戰俘，並持續進口俄油套利。外交、人道與能源三線操作，挑戰西方制裁邏輯。聯合報數位版獨家解析，阿聯如何在制度縫隙中創造地緣紅利？

RIAT航展／巴基斯坦雷霆戰機 打敗印度空軍的沉默王牌

巴基斯坦空軍JF-17C「雷霆」戰鬥機才讓印度空軍灰頭土臉，這次風塵僕僕現身RIAT 2025，尤其JF-17C全武掛展示，靜中顯動，「一切盡在不言中」，可見實戰洗禮後的高人氣。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味RIAT 2025的難得畫面。

專家：台灣因「川普問題」 陷入逆行困境

國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）亞洲辦公室前主任克萊布崔（James Crabtree）說，台灣面臨「川普問題」，面對美國政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。