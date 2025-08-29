歐盟「聊天控制」法案引侵害隱私爭議 捷克表達反對

歐盟將於10月表決「聊天控制」法案，成員國間意見分歧，支持者認為法案措施有助防止兒童性虐待，反對者警告這形同大規模監控，且個人資料有被濫用風險。捷克總理費亞拉近日公開表達反對，強調政府不會允許監控公民的私人通信。

根據捷克媒體Expats.cz報導，歐盟理事會預計10月14日就一份名為「聊天控制」（Chat Control）的立法草案進行表決，其正式名稱為「防止與打擊兒童性虐待規範」（Child Sexual Abuse Regulation, CSAR）。

法案要求即時通訊應用程式、電子郵件服務、雲端儲存供應商與社群媒體平台，自動檢測用戶的通訊內容，篩查是否含有兒童性虐待材料。

這意味著像 WhatsApp、Messenger、Signal、Gmail、雲端服務等平台的私人訊息與檔案，都會被自動掃描。系統會尋找潛在的違法或不當內容，並將標記資料回報給當局。

支持者認為這是保護兒童免受網路剝削的重要工具；但批評者指出，這將形同對私人通信進行大規模監控，用戶可能面臨更廣泛的隱私風險。專家警告敏感的個人資料恐怕有被濫用的風險。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）26日在X平台發文表示：「我本人與整個執政聯盟要明確表示，我們不會允許監控公民的私人通信」。

費亞拉說：「保護我們的孩子很重要，但我們必須以不同的方式去做。這並不意味著侵犯數百萬人的隱私。這很危險，而且可能被濫用。這就是為什麼我們迄今為止拒絕它，且將來也會拒絕它。」

捷克農業部長維博尼（Marek Výborný）也強調：「我們絕對不想生活在一個如『1984』小說般的世界。公民的隱私是必須捍衛的基本價值。」政府也表示將尋找歐盟內的盟友來阻止該提案。

若「聊天控制」法案通過，將適用於所有歐盟會員國。根據監察團體Fight Chat Control的資料，目前有15個歐盟國家支持該提案，包括法國、義大利、西班牙、葡萄牙和斯洛伐克。

另外7國仍未決定，包括德國、芬蘭和希臘；已明確表達反對的5個國家包含捷克、奧地利、荷蘭、波蘭與比利時。儘管反對聲浪增長，目前仍有多數成員國支持此措施，法案通過與否將於10月揭曉。