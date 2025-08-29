快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

歐盟「聊天控制」法案引侵害隱私爭議 捷克表達反對

中央社／ 布拉格28日專電

歐盟將於10月表決「聊天控制」法案，成員國間意見分歧，支持者認為法案措施有助防止兒童性虐待，反對者警告這形同大規模監控，且個人資料有被濫用風險。捷克總理費亞拉近日公開表達反對，強調政府不會允許監控公民的私人通信。

根據捷克媒體Expats.cz報導，歐盟理事會預計10月14日就一份名為「聊天控制」（Chat Control）的立法草案進行表決，其正式名稱為「防止與打擊兒童性虐待規範」（Child Sexual Abuse Regulation, CSAR）。

法案要求即時通訊應用程式、電子郵件服務、雲端儲存供應商與社群媒體平台，自動檢測用戶的通訊內容，篩查是否含有兒童性虐待材料。

這意味著像 WhatsApp、Messenger、Signal、Gmail、雲端服務等平台的私人訊息與檔案，都會被自動掃描。系統會尋找潛在的違法或不當內容，並將標記資料回報給當局。

支持者認為這是保護兒童免受網路剝削的重要工具；但批評者指出，這將形同對私人通信進行大規模監控，用戶可能面臨更廣泛的隱私風險。專家警告敏感的個人資料恐怕有被濫用的風險。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）26日在X平台發文表示：「我本人與整個執政聯盟要明確表示，我們不會允許監控公民的私人通信」。

費亞拉說：「保護我們的孩子很重要，但我們必須以不同的方式去做。這並不意味著侵犯數百萬人的隱私。這很危險，而且可能被濫用。這就是為什麼我們迄今為止拒絕它，且將來也會拒絕它。」

捷克農業部長維博尼（Marek Výborný）也強調：「我們絕對不想生活在一個如『1984』小說般的世界。公民的隱私是必須捍衛的基本價值。」政府也表示將尋找歐盟內的盟友來阻止該提案。

若「聊天控制」法案通過，將適用於所有歐盟會員國。根據監察團體Fight Chat Control的資料，目前有15個歐盟國家支持該提案，包括法國、義大利、西班牙、葡萄牙和斯洛伐克。

另外7國仍未決定，包括德國、芬蘭和希臘；已明確表達反對的5個國家包含捷克、奧地利、荷蘭、波蘭與比利時。儘管反對聲浪增長，目前仍有多數成員國支持此措施，法案通過與否將於10月揭曉。

法案 捷克 歐盟

延伸閱讀

從國徽到地鐵標誌！松菸《識別：捷克平面設計的故事》看見百年來的視覺語言與文化力

陳歐珀認詐助理費411萬 否認收463萬「喬」法案辯稱「為民服務」

俄國7月以來最大規模空襲！基輔14死48傷 歐盟代表團大樓也遭殃

美歐公布貿易架構聯合聲明：藥品、半導體關稅最高15%

相關新聞

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

日本共同社報導，台灣男子賴軒辰因在東京尾隨一名女性進入大廈電梯，日前被依非法入侵住宅的罪嫌，被日警逮捕。

日相拋普發2萬日圓 執政黨認選民對「選前撒幣」反感導致敗選

日本政府「全民普發現金」踢鐵板，自民黨今將開會討論參議院敗選檢討報告，報告將承認「全民一律發2萬日圓現金」是敗因之一，結...

與尹錫悅截然不同 李在明懂得「彎腰」支持率達65％

南韓總統李在明6月上任以來，已多次接見天災人禍受害者，並代表政府向遭遇不幸的民眾致意。這種作風，和態度強硬、拒絕接見梨泰院踩踏案受害者家屬的前總統尹錫悅完全不同。此外，李在明就任總統後，第一頓午餐是和反對黨領袖在國會一起享用，而尹錫悅擔任總統時，多次忽視李在明的會面請求。 親民風格、柔軟身段，讓李在明上任2個月後，民調支持率攀升至65%，這是尹錫悅從未達到的水準。

俄烏戰一手斡旋一手套利 阿聯巧妙的地緣政治新角色

阿拉伯聯合大公國在俄烏戰爭中沒有選邊，日前促成雙邊交換292名戰俘，並持續進口俄油套利。外交、人道與能源三線操作，挑戰西方制裁邏輯。聯合報數位版獨家解析，阿聯如何在制度縫隙中創造地緣紅利？

RIAT航展／巴基斯坦雷霆戰機 打敗印度空軍的沉默王牌

巴基斯坦空軍JF-17C「雷霆」戰鬥機才讓印度空軍灰頭土臉，這次風塵僕僕現身RIAT 2025，尤其JF-17C全武掛展示，靜中顯動，「一切盡在不言中」，可見實戰洗禮後的高人氣。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味RIAT 2025的難得畫面。

專家：台灣因「川普問題」 陷入逆行困境

國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）亞洲辦公室前主任克萊布崔（James Crabtree）說，台灣面臨「川普問題」，面對美國政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。