日相拋普發2萬日圓 執政黨認選民對「選前撒幣」反感導致敗選

日本政府「全民普發現金」踢鐵板，自民黨今將開會討論參議院敗選檢討報告，報告將承認「全民一律發2萬日圓現金」是敗因之一，結論為未能提出貼近民眾的政策。至於是否避免追究首相石破茂個人的責任，黨內仍有雜音。

執政聯盟自民、公明兩黨4月曾討論對全體國民發放4萬到5萬日圓的方案，但各家媒體民調顯示民眾並不支持這項政策，因而暫時擱置。6月時兩黨幹部同意在參院選的政見明確記載要「發放」，結果6月13日東京都議會選舉公告當日，石破茂突然自行宣布，原則每人發2萬日圓。

首相繞過黨內討論與協調，直接拋出此構想，招到「選前大撒幣」的批評。最終，執政黨在參院選慘敗，使自民、公明在眾參兩院雙雙淪為少數執政黨。普發現金案將來可能改成有條件發放。

共同社報導，相關人士透露，參院敗選報告書草案，重點將以幹事長森山裕為首的執行部整體責任，非首相個人。打算不提及、避免追究石破個人的責任。29日的會議討論草案，若能形成共識，將於9月2日的兩院議員總會中提出。