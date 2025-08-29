傳以軍空降突襲大馬士革附近 敘利亞變天後首見

快訊

中央社／ 大馬士革28日綜合外電報導

敘利亞國家媒體今天報導，以色列軍隊數度轟炸敘利亞首都大馬士革附近一處地點後，昨夜對當地發動空降突襲。

法新社報導，以色列並未證實發動這次突襲，但國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列軍隊「在所有戰區」行動，以確保國家安全。

若獲證實，這將是自去年12月伊斯蘭主義者聯盟拿下大馬士革政權以來，以色列最深入敘利亞國土的空降突襲行動。

根據敘利亞外交部，以色列戰機26日襲擊大馬士革郊外基斯韋（Kisweh）附近的這處地點，造成6名敘利亞士兵死亡；國家電視台報導，昨晚以色列戰機再度轟炸當地。

經歷昨天的第2波攻擊後，敘利亞新聞社（SANA）報導，以色列將部隊空降當地發動突襲。

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for HumanRights）組織表示，此處存放黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）使用的武器。黎巴嫩真主黨有伊朗撐腰，是被推翻的前敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）主要盟友之一。

另一方面，以色列及葉門叛軍青年運動（Huthi）均表示，以軍今天襲擊遭青年運動控制的葉門首都沙那。4天前，以色列軍方才剛對青年運動進行一波致命轟炸。

根據青年運動的說法，以色列25日空襲沙那時，造成10人死亡、90多人受傷。

