日英防長會談聯合聲明 重申台海和平穩定重要性

日本防衛大臣中谷元今天與來訪的英國國防大臣希利（John Healey）在日本防衛省舉行會談並公布聯合聲明，兩位防長重申台灣海峽和平穩定的重要性，認為這對世界的繁榮極為重要。

聲明指出，國際安全保障環境趨於嚴峻，歐洲、大西洋及印度太平洋的安全保障與繁榮密不可分。兩位防長強調日英之間深厚的戰略合作，同時再度確認強化全球戰略夥伴關係（Enhanced Global StrategicPartnership）。為了守護世界和平穩定，將強化國防能力，加強安保合作。

聯合聲明提到，日英兩國將維持及強化基於法治的自由開放國際秩序，同時堅守尊重主權與領土完整性的聯合國憲章，以及聯合國海洋法公約（UNCLOS），日英將在這方面持續扮演主導國際社會運作的角色。

有關東海及南海的狀況，日英兩國防長再度表達深刻憂慮，並持續強烈反對以武力或威脅試圖片面改變現狀的作法。

聯合聲明指出，「日英兩國防長重申，台灣海峽和平穩定的重要性，對世界的繁榮極為重要。同時，強烈反對以武力或脅迫試圖片面改變現狀的作法」。日英兩國防長也強烈譴責北韓進一步開發核武及彈道飛彈的作法。

日英兩國防長重申，「俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）違法、不當且無端地全面侵略烏克蘭，是威脅歐洲、大西洋及印太安全保障的行徑，也明顯違反聯合國憲章，日英兩國力挺為自由、主權、獨立及領土完整而戰的烏克蘭」。

關於日本透過支援烏克蘭而加深與北大西洋公約組織（NATO）關係，日英兩國防長對此表示歡迎。

日英兩國防長也歡迎英國航艦打擊群因為今年在印太地區展開「高桅行動」（Operation Highmast），而泊靠日本，並肯定該打擊群在維護地區穩定及國際秩序方面扮演要角。「高桅行動」是與美國、澳洲、挪威、西班牙艦艇的聯合訓練，這也直接關係到日英深化海空域方面合作。

另外，日英兩國防長也歡迎英國的F-35B匿蹤戰機，這次在日本護衛艦「加賀」號首度降落，並再度確認未來日本海上自衛隊與英國海空軍作業互通能力（interoperability）的價值。

英國航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince ofWales 舷號R09）本月12日泊靠位於日本神奈川縣的美軍橫須賀基地後，今天轉為泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭，這是第二次世界大戰後英國航艦首度泊靠東京港。航艦預定9月2日駛離日本。

日英兩位防長結束會談及聯合記者會後，也趕至東京港出席歡迎威爾斯親王號泊靠東京港的儀式。

日本防衛大臣中谷元致詞時強調，「這次威爾斯親王號的到來，象徵歐洲與印太地區的安全保障是不可分的…是對地區的穩定釋出一大訊息，深具意義」。

威爾斯親王號艦長布萊克特（William Blackett）接受媒體聯訪時表示，「威爾斯親王號是英國海軍最大型、最現代的軍艦，擁有先進技術」。他還說，「威爾斯親王號歷經漫長的航海來到日本泊靠，組員們都感到很快樂。我期待在東京港舉辦的活動，可讓大家了解威爾斯親王號有多麼優越」。

中央社記者詢問，「威爾斯親王號此行是否經過台灣海峽一事」，布萊克特沒明確回應，僅表示，「我身為艦長，奉命行事」。

英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）今年6月穿越台灣海峽，此舉受到台灣方面的讚揚，中國則是強烈批評。