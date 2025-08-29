波蘭F-16戰機在航空展彩排期間墜毀 飛行員殉職
波蘭政府發言人今天表示，波蘭空軍一架F-16戰鬥機在為波蘭中部拉當市（Radom）的航空展進行彩排期間墜毀，飛行員殉職。
路透社引述波蘭媒體報導，格林威治標準時間17時30分左右，這架F-16墜毀在跑道上，造成跑道損壞。
原定週末登場的拉當航空展（Radom Airshow）已取消。
政府發言人什拉普卡（Adam Szlapka）在社群平台X上證實飛行員的死訊，但未透露更多細節。
他補充道，國防部長正在前往墜機現場。
