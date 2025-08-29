大陸對赴美留學生 發布安全提醒

美國總統川普日前表示歡迎六十萬名中國學生赴美留學，但大陸外交部昨天發布安全提醒，指美方多次對中國留學生、學者無端盤查滋擾並遣返，提醒擬赴美和已在美中國學生、學者，提高安全防範意識。

大陸外交部領事司昨發布「提醒中國學生學者注意赴美安全風險」，這是川普一月展開第二個任期以來，中方首度對赴美留學生發布安全提醒。

外交部領事司表示，近期美國邊境、移民等執法部門多次在出入境口岸無端對中國留學生、學者等進行長時間盤查、滋擾並實施遣返。美方行徑嚴重損害中國學生學者安全與合法權益，影響中美正常人員往來和教育學術交流，中方對此堅決反對並第一時間嚴正交涉。

通知稱，外交部和中國駐美國使領館提醒擬赴美和已在美中國學生學者，提高安全防範意識，詳細瞭解美國入境規定，出入美國國境時提前做好準備。如遇美邊境執法人員盤查，理性對待，妥善應對。如自身權益受損害，請及時聯繫駐美使領館求助，並盡快向校方、合作方報告。中國駐美使領館將全力提供領事保護與協助。

紐約時報報導，川普政府一向對國際學生並不友好，尤其是中國留學生。因此，當川普宣稱美國不僅想要中國學生，而且需要中國學生，並將允許六十萬名中國學生進入美國大學時，顯得格外引人注目。

大陸外交部發言人郭嘉昆廿七日表示，中方希望美方落實川普「歡迎中國留學生赴美學習」的表態，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生，確實保障他們的正當合法權益。