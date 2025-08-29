聽新聞
0:00 / 0:00

大陸貿易談判代表李成鋼訪加 允改善經貿關係

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
第28屆中加經貿聯委會26日在加拿大渥太華召開，由中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）、加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特共同主持。圖／取自中國商務部網站
第28屆中加經貿聯委會26日在加拿大渥太華召開，由中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）、加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特共同主持。圖／取自中國商務部網站

第廿八屆中加經貿聯委會廿六日在加拿大渥太華召開，由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特共同主持。李成鋼表示，中方願與加方一道，推動解決彼此經貿關切，共同拓展更多合作領域。

據大陸商務部網站昨天消息，此次中加經貿聯委會召開，雙方就改善和發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、推進務實經貿合作等進行了坦誠、務實和建設性的溝通交流。

李成鋼在會上指出，本次會議是雙方落實兩國總理通話共識的重要舉措。會議期間，雙方本著相互尊重、互利共贏的精神，積極探討新形勢下中加經貿關係改善發展的具體路徑。

李成鋼表示，中方願與加方一道，以中加建交五十五周年和建立戰略夥伴關係廿周年為契機，通過建設性方式和務實行動管控分歧，推動解決彼此經貿關切，共同拓展更多合作領域。

大陸商務部表示，雙方同意繼續發揮中加經貿聯委會機制平台作用，通過後續溝通交流，在經貿領域不斷積累成果，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

中國大陸與加拿大近年有數起貿易爭端，大陸今年三月對加拿大部分進口商品加徵關稅，包括對菜籽油、油渣餅、豌豆加徵百分之百關稅，及對水產品及豬肉加徵百分之廿五關稅，藉此反制加拿大去年十月對大陸電動車及鋼鋁分別加徵百分之百、百分之廿五的關稅。

李成鋼將繼續在北美訪問。美國政府日前證實，李成鋼本周將前往華府，與美國副部級官員進行貿易磋商。「華爾街日報」報導，李成鋼將與美方討論中國向美方大豆採購事宜，也將繼續敦促川普政府放寬對大陸技術銷售限制。

北京 加拿大 貿易談判 大陸商務部

延伸閱讀

藥品關稅韌性考驗 準衛福部長石崇良祭出「學名藥、藥局網」雙箭齊發

石崇良談優先「拆彈」目標 因應關稅、強化藥品韌性

墨西哥擬上調對陸關稅「滿足美要求」 陸外交部：堅決反對

陸商務部：李成鋼將赴華府會見「美方相關官員」解決經貿問題

相關新聞

專家：台灣因「川普問題」 陷入逆行困境

國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）亞洲辦公室前主任克萊布崔（James Crabtree）說，台灣面臨「川普問題」，面對美國政策...

美新版國防戰略聚焦中國 點名台灣角色關鍵

美國國防部已完成二○二五年「國防戰略」最終草案，八十頁內容大量借鑑美國副總統范斯的演說訪談，以及國防部次長、對中鷹派代表...

普亭等26國元首參與大陸閱兵

中共下周三舉辦慶祝抗戰勝利八十周年閱兵式，官方昨天宣布，包含俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等廿六位外國元首和政府首腦將會...

CDC主任拒辭 遭白宮直接開除

美國衛生部廿七日說，七月卅一日才就任的美國疾病防治中心（ＣＤＣ）主任莫納雷斯已離職，另有四位高官也已辭職。

美學生簽證 擬設4年期限

川普政府擬定緊縮移民政策的新規定。根據美國國土安全部廿七日提交聯邦公報的政府法規提案，川普政府計畫對學生簽證（Ｆ）、文化...

大陸對赴美留學生 發布安全提醒

美國總統川普日前表示歡迎六十萬名中國學生赴美留學，但大陸外交部昨天發布安全提醒，指美方多次對中國留學生、學者無端盤查滋擾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。