美新版國防戰略聚焦中國 點名台灣角色關鍵

美國國防部已完成二○二五年「國防戰略」最終草案，八十頁內容大量借鑑美國副總統范斯的演說訪談，以及國防部次長、對中鷹派代表柯伯吉二○二一年著作「拒止戰略」。消息人士說，柯伯吉將台灣形容為中國區域野心中「最脆弱卻又最具戰略關鍵性」目標，新版「國防戰略」將明確指出台灣的關鍵角色。

「國防戰略」是五角大廈的最高層級戰略指導，決定美國同時能參與多少衝突，影響包括國防預算分配、部隊部署以及軍力現代化等方面。依法律規定，五角大廈每四年須發表新版「國防戰略」。

日經亞洲廿八日引述知情人士報導，二○二五年「國防戰略」約八十頁，內容大量取材范斯二月在慕尼黑安全會議的演講與多場訪談，還有柯伯吉在二○二一年出版的著作「拒止戰略：大國衝突時代下的美國防務」。

新版的「國防戰略」將有四大支柱：保衛美國本土、防範中國、加強與盟友及夥伴的責任分擔，以及重振國防工業基礎。

柯伯吉是美國對中鷹派領軍人物，主張防務戰略應聚焦中國。他在二○二一年著作中指出，若中國成功吞併台灣，將引發骨牌效應，破壞整個地區的權力平衡，威脅美國安全與繁榮。

柯伯吉將台灣形容為中國區域野心中「最脆弱且具戰略關鍵」的目標。儘管他曾在國會聽證會宣稱「台灣非關美國生存核心利益」而引起爭議，但消息人士透露，新版「國防戰略」將明確指出台灣的關鍵角色。

柯伯吉的拒止戰略主張美國及其盟友要發揮威嚇力量，使中國無法實際出兵奪取台灣，或評估代價過高而無法下手。

范斯則曾在多場演說與訪談中傳遞「克制」的外交政策訊號，強調美國介入的限制，並鼓勵歐洲國家自行負責安全，淡化歐洲面臨的外部威脅，轉而凸顯區域內部挑戰。

日經報導提到，副總統對美國外交與國防政策影響如此之大，十分罕見。布希政府時期的副總統錢尼，被視為少數案例。

二○二五年報告預計八月卅一日前提交國防部長與白宮國安會審閱，預計秋季對外公布，但大部分內容或列為機密。