首出席多邊外交舞台！金正恩赴陸參加抗戰80周年活動 料將鞏固與中俄合作

中央社／ 首爾28日專電
北韓領導人金正恩9月3日將出席中國舉行的抗戰勝利80週年閱兵活動。美聯社
北韓領導人金正恩9月3日將出席中國舉行的抗戰勝利80週年閱兵活動，專家指出，金正恩可能藉此鞏固與中國及俄羅斯的合作關係，回應美日韓加強合作。

中國官方今天宣布，包括金正恩及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等26名國家元首與政府首腦將應邀出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動，北韓官媒也證實此消息。

在北韓歷任領導人中，金日成積極開展針對中小國家與第三世界國家外交，金正日則從未出現在眾多國家元首同時出席的多邊外交舞台上，金正恩是否可能藉這次出席活動，像祖父金日成一樣更積極參與外交活動，備受外界關注。

南韓世宗研究院副所長鄭成長分析，金正恩決定出席這次活動可能有幾大原因，一是北韓勞動黨建黨80週年紀念活動在即，北韓迫切需要中國協助解決國內經濟問題。

其次，美國總統川普已經開始與普亭就結束俄烏戰爭進行談判，北韓透過支援兵力等方式在與俄國關係中取得「特殊性」將消失，平壤當局有必要恢復與中國的關係，同時也避免中國國家主席習近平在即將舉行的APEC峰會中與南韓總統李在明互動過於密切。

李在明日前剛結束訪問日本及美國的行程，美日韓合作更加緊密，金正恩這次訪中可能與普亭、習近平舉行峰會，強調擴大朝中俄三邊合作的重要性，同時也就APEC峰會期間可能進行的元首峰會，與中俄協調立場。

此外，金正恩也可能利用這次機會，尋求擴大與伊朗等友好國家的合作。

鄭成長指出，雖然南韓國會議長禹元植也會出席這次活動，但只要李在明政府持續要求「無核化」，北韓就不可能接受與南韓對話。若北韓藉這次活動與中俄關係更加密切，進一步擴大經濟合作，南韓可能面臨更嚴重的安保威脅。

也有意見認為，金正恩希望藉這次機會與普亭、習近平並肩站在一起，展現作為「正常國家」元首的地位。慶熙大學教授朱載宇（音譯）表示，金正恩可能希望藉此提高自身價值。

