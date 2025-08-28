動盪軸心領袖將聚首！9月3日北京閱兵一同現身 專家：秀團結對抗西方

快訊

中央社／ 北京28日綜合外電報導
中國9月3日將在北京舉行閱兵儀式慶祝抗戰勝利80周年，俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩均將出席，屆時中國國家主席習近平與普亭和金正恩將並肩同台。路透
中國9月3日將在北京舉行閱兵儀式慶祝抗戰勝利80周年，俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩均將出席，屆時中國國家主席習近平與普亭和金正恩將並肩同台。路透

中國國家主席習近平將在俄羅斯北韓伊朗緬甸等部分在全球面臨最嚴重制裁國家的領導人簇擁下，於下週在北京進行閱兵，以展現共同對抗西方的團結之情。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、北韓最高領導人金正恩將出席9月3日舉行的抗戰勝利80週年閱兵式，這將是他們與習近平首次一同公開亮相。

數以萬計軍人在北京列隊行進之際，外界預期伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也會在看台上現身，如此一來，西方政治及經濟分析師稱為「動盪軸心」（Axis of Upheaval）的四個國家全數到齊。這四個國家是俄羅斯、中國、伊朗和北韓。

中國外交部今天宣布，鮮少出國的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也將出席閱兵典禮。

預計出席中國閱兵式的26名國家元首或政府領導人中，幾乎沒有西方領袖。政治分析人士指出，這場閱兵將展現習近平對試圖重塑西方所主導全球秩序國家的影響力。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾評論：「習近平正試圖展現自己非常強大，他在中國仍大權在握且受歡迎。」

吳木鑾談到：「當習近平還只是區域領袖時，他敬重普亭，並將（普亭）這類領袖視為學習榜樣。如今他已是全球領袖。金正恩同樣與他並肩現身，凸顯習近平現在也是全球領袖。」

分析人士指出，動盪軸心是一個由決意重塑西方所主導全球秩序國家組成的鬆散聯盟，無論在台灣問題或封鎖船運航道方面，都試圖侵蝕美國利益。

此外，動盪軸心也透過互相支援經濟命脈，尋求削弱西方制裁。

