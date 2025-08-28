身份全曝光！北溪天然氣管道爆炸「7嫌疑人來自烏」 柏林面臨尷尬問題

據德國《時代周報》（Die Zeit）援引與《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）及德國公共廣播聯盟（ARD）的聯合調查報導，德國司法當局已成功確認所有涉嫌參與2022年9月「北溪」天然氣管道（Nord-Stream）爆炸案的作案小組成員。據報導，該小組由七名烏克蘭籍人員組成，其中六人已被德國方面發出國際逮捕令，另有一人在去年年底的烏東戰場中喪生。

七名嫌疑人已經全部確認身份

調查顯示，該小組由一名船長、一名協調人、一名爆破專家以及四名潛水員組成。協調人被確認為49歲的烏克蘭公民謝爾蓋·K（Serhii K.），他於近期在義大利落網。報導指出，此人被認為是整個行動的核心策劃者。德國方面已提出引渡請求，義大利預計將在下周決定是否將其引渡至德國。

在潛水員中，一名已死亡的烏克蘭士兵Wsewolod K.尤為引人關注。資料顯示，2024年之前，他曾在德國巴伐利亞州的維爾德弗萊肯（Wildflecken）訓練基地接受過德軍提供的軍事訓練。

烏克蘭當局是否協助？

報導進一步指出，嫌疑人小組可能得到了烏克蘭官方渠道的協助。他們通過波蘭進入德國時，持有真實簽發的烏克蘭護照，但其中的姓名為偽造。更令人關注的是，其中一名嫌疑人在2024年夏季還利用烏克蘭駐波蘭軍事武官的車輛返回烏克蘭，從而成功躲避了德國警方的逮捕。此類細節讓德國檢方愈發懷疑行動背後不僅是一個「游擊小組」，而可能存在更高層的組織支持。

德國聯邦檢察院目前未對法新社發出的相關問詢予以置評。

北溪管道爆炸案的複雜背景

「北溪」管道是德國與俄羅斯之間最具象征性的能源通道，旨在通過波羅的海向德國輸送大量天然氣。2022年2月俄軍入侵烏克蘭後，西方對俄實施嚴厲制裁，俄方也在當年夏季中斷了「北溪1」輸氣，而「北溪2」則從未投入運營。在此背景下，2022年9月的爆炸事件使本就緊張的歐洲能源格局雪上加霜。

當時的爆炸地點位於丹麥博恩霍爾姆島附近海底。德國檢方在調查中發現，作案人員使用一艘從德國羅斯托克港出發的帆船作為運輸工具。船只行蹤、潛水設備痕跡及殘余爆炸物均被作為關鍵證據。2022年10月，德國聯邦檢察官辦公室正式接手案件，開啟跨國司法調查。

案件的政治影響

另據德新社報導，德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）在訪問愛沙尼亞期間對該案最新進展做出了謹慎的回應。當記者提問，如果最終發現是烏克蘭當局主導這起破壞行動，會對德烏關係造成何影響時，瓦德富爾回答道：「作為法治國家，我們應該等待最終調查結果的出爐。」只有在拿到結果之後，他才能夠做出相應的評估，以及在必要時得出政治結論。

愛沙尼亞外長查赫克納（Margus Tsahkna）表示，塔林政府一向強調，連接俄羅斯與歐洲的天然氣管道不符合歐洲安全利益。「經濟上的依賴性，能源領域的依賴性對於歐洲來說是一個大問題。我們必須結束從俄羅斯進口能源」，他呼籲道。

（法新社、德新社等）

