颱風劍魚減弱為熱帶低壓 泰國北部釀災至少5死7失蹤

泰國氣象局表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已減弱為熱帶低壓。泰國防災當局今天表示，劍魚橫掃泰國北部帶來的暴雨和山崩，造成至少5人死亡及7人失蹤。

路透社報導，越南政府昨天表示，本週稍早在越南登陸的颱風劍魚，在當地造成7人喪生、逾萬棟房屋及86公頃稻田與經濟作物遭淹沒。

泰國防減災廳（DDPM）表示，洪水及山崩重創泰國北部及東北部12個省，包含清邁省（Chiang Mai）、清萊省（Chiang Rai）及夜豐頌省（Mae Hong Son），影響逾6300人及1800戶家庭。

泰國內政部表示，5名罹難者中，清邁省的山崩奪4命、夜豐頌省1人溺斃。清邁省還有15人受傷，另有5人遭山崩掩埋、2人遭洪水沖走，下落不明。

泰國8個省今天仍持續為水患所苦，近6000人與1600個家庭受到影響。