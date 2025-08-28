颱風劍魚減弱為熱帶低壓 泰國北部釀災至少5死7失蹤
泰國氣象局表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已減弱為熱帶低壓。泰國防災當局今天表示，劍魚橫掃泰國北部帶來的暴雨和山崩，造成至少5人死亡及7人失蹤。
路透社報導，越南政府昨天表示，本週稍早在越南登陸的颱風劍魚，在當地造成7人喪生、逾萬棟房屋及86公頃稻田與經濟作物遭淹沒。
泰國防減災廳（DDPM）表示，洪水及山崩重創泰國北部及東北部12個省，包含清邁省（Chiang Mai）、清萊省（Chiang Rai）及夜豐頌省（Mae Hong Son），影響逾6300人及1800戶家庭。
泰國內政部表示，5名罹難者中，清邁省的山崩奪4命、夜豐頌省1人溺斃。清邁省還有15人受傷，另有5人遭山崩掩埋、2人遭洪水沖走，下落不明。
泰國8個省今天仍持續為水患所苦，近6000人與1600個家庭受到影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言