「對波蘭人更公平」波蘭總統提新法案 烏克蘭難民福利須有工作繳稅

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）對烏克蘭人在波蘭享受的福利提出新法案，要求僅限於在波蘭工作並繳納稅務者方能享有；另外，擬將宣揚班德拉（Stepan Bandera）民族主義意識形態定為犯罪。

根據波蘭通訊社（PAP）報導，納夫羅茨基於26日向議會提交新法案，內容以有在波蘭工作並繳納稅務者才可以享有醫療保險以及育兒津貼。這項法案也是取代他前一天否決的政府對烏克蘭持續補助方案。

總統府主任博古茨基（Zbigniew Bogucki）表示，新的提案首先對波蘭人公平，也對誠實融入波蘭社會的烏克蘭人公平。納夫羅茨基則補充，這項設計甚至最初是由現任政府所支持的總統候選人恰斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）所提出。納夫羅茨基8月6日才就任新總統。

波蘭數位化部長高夫科夫斯基（Krzysztof Gawkowski）在國會表示，波蘭每年需花費約5000萬美元（約新台幣15億2600萬元）用於美國衛星網路服務「星鏈」（Starlink）維護，以支持烏克蘭政府與行政數據的安全通信。他擔憂總統否決政府延長烏克蘭難民法案時，是否會順帶切斷波蘭對烏克蘭Starlink的資金來源。

博古茨基強調，否決並不意味資金終止，新法案已維持基金現況，但是法案的另一個核心是禁止宣揚烏克蘭民族主義領袖班德拉、其所屬烏克蘭民族主義者組織班德拉派（OUN-B）以及軍事組織烏克蘭起義軍（UPA）等意識形態，違者最高可判5年徒刑，與宣傳納粹主義、共產主義或法西斯主義等罪行相同。

此舉源於二次世界大戰期間沃里尼亞大屠殺，約10萬波蘭平民被烏克蘭起義軍屠殺，這被波蘭視為種族滅絕，也是至今波烏關係的歷史傷口。

波蘭選舉日報（Gazeta Wyborcza）批評納夫羅茨基的舉措加深了波烏之間的不信任，並認為會削弱波蘭的國際地位。波蘭共和日報（Rzeczpospolita）則指出，該法案回應了選民對公平的期待，但也可能加劇總統與政府之間的政治角力。波蘭網絡週刊（Sieci）與論事媒體（Do Rzeczy）則表示，烏克蘭人在波蘭不能享有超過本國公民的優待為眾多選民的期待，並認為將班德拉主義定罪是遲來的正義。

納夫羅茨基此舉顯示他正在兌現競選承諾，即在支持烏克蘭的同時，優先保障波蘭人的利益，並在歷史記憶與邊境安全上採取更嚴厲立場。