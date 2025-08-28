川普主持加薩政策會議 前英相與前中東特使參與討論

1名白宮高階官員表示，美國總統川普今天主持了1場關於加薩戰後計畫的會議，前英國首相布萊爾及川普的前中東特使庫許納參與討論。

路透社引述白宮官員說法報導，川普（Donald Trump）、白宮高階官員、布萊爾（Tony Blair）與庫許納（Jared Kushner）討論了人質危機、加強食物援助運送及戰後計畫等。

庫許納2009年與川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）結婚，並在川普第1個任期內擔任中東特使與總統主要顧問。曾任英國首相的布萊爾，由於支持2003年美國領導的伊拉克戰爭，遭受廣泛抨擊。

川普2月時曾提議由美國接管加薩（Gaza），並永久清空當地巴勒斯坦居民。此提議引來全球批評，聯合國及人權專家也稱這是「種族清洗」。根據國際法，強迫遷移是違法。

川普此番提議呼應庫許納1年前的想法，即清空加薩的巴勒斯坦居民，並將該地打造為海濱度假勝地。

英國「金融時報」（Financial Time）7月報導，布萊爾全球變化中心（Tony Blair Institute）參與制定加薩戰後計畫。中心稱其「與許多不同組織討論過加薩戰後重建，但其中不包含強迫遷移加薩居民」。

以色列與巴勒斯坦長達數十年的衝突自2023年10月再度爆發，當時巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列，導致1219人喪命、250人被劫為人質。

根據加薩衛生部，自此以色列對加薩的毀滅性攻擊，導致逾6萬2000名巴勒斯坦人死亡，並造成糧食危機與加薩居民流離失所。國際法庭指控以色列犯下種族滅絕及戰爭罪，但以色列否認。