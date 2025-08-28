快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

川普主持加薩政策會議 前英相與前中東特使參與討論

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
1名白宮高階官員表示，美國總統川普今天主持了1場關於加薩戰後計畫的會議，前英國首相布萊爾及川普的前中東特使庫許納參與討論。歐新社
1名白宮高階官員表示，美國總統川普今天主持了1場關於加薩戰後計畫的會議，前英國首相布萊爾及川普的前中東特使庫許納參與討論。歐新社

1名白宮高階官員表示，美國總統川普今天主持了1場關於加薩戰後計畫的會議，前英國首相布萊爾及川普的前中東特使庫許納參與討論。

路透社引述白宮官員說法報導，川普（Donald Trump）、白宮高階官員、布萊爾（Tony Blair）與庫許納（Jared Kushner）討論了人質危機、加強食物援助運送及戰後計畫等。

庫許納2009年與川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）結婚，並在川普第1個任期內擔任中東特使與總統主要顧問。曾任英國首相的布萊爾，由於支持2003年美國領導的伊拉克戰爭，遭受廣泛抨擊。

川普2月時曾提議由美國接管加薩（Gaza），並永久清空當地巴勒斯坦居民。此提議引來全球批評，聯合國及人權專家也稱這是「種族清洗」。根據國際法，強迫遷移是違法。

川普此番提議呼應庫許納1年前的想法，即清空加薩的巴勒斯坦居民，並將該地打造為海濱度假勝地。

英國「金融時報」（Financial Time）7月報導，布萊爾全球變化中心（Tony Blair Institute）參與制定加薩戰後計畫。中心稱其「與許多不同組織討論過加薩戰後重建，但其中不包含強迫遷移加薩居民」。

以色列與巴勒斯坦長達數十年的衝突自2023年10月再度爆發，當時巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列，導致1219人喪命、250人被劫為人質。

根據加薩衛生部，自此以色列對加薩的毀滅性攻擊，導致逾6萬2000名巴勒斯坦人死亡，並造成糧食危機與加薩居民流離失所。國際法庭指控以色列犯下種族滅絕及戰爭罪，但以色列否認。

川普 美國 白宮 英國 以色列 庫許納 伊拉克 巴勒斯坦 種族清洗

延伸閱讀

美日敲定貿易協議…關鍵在這名企業家提出1項計畫 和他強大的人脈

全球僅3位！飽受川普施壓 鮑爾獲2025央行總裁評比「A+」評等

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

台灣陷「手扶梯逆行困境」！專家：台面臨川普問題 2點惹華府不滿

相關新聞

《地球之路》：地球是本書，我們要成為更好的讀者

睽違近10年，梵科潘以《地球之路》回歸。這一次，他要說的是各種意義的全球史。他的全球就真的是「地球」，而這個「全球史」就是地球45億年的歷史。英文版長達75頁，中文版600多頁（另外有200頁的註腳，放在出版社網頁上） 的篇幅中，梵科潘的聲音更加宏亮，語調也更為激烈，如同隆隆的鼓聲與吉他riff ：「我一直想揣度，我們怎麼會走到彷彿懸崖邊緣的地步，讓我們物種以及一大部分的動植物世界，面臨未來存亡關頭？」

制衡大陸！日媒：日美9月在岩國基地進行「堤豐」部署訓練

日本共同社28日報導，多名日美消息人士透露，日本陸上自衛隊、美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」（Reso...

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

彭博資訊28日引述知情印度官員報導，早在3月，美國總統川普加大對中國大陸的貿易戰之際，北京便開始對新德里展開低調而持續的...

颱風劍魚減弱為熱帶低壓 泰國北部釀災至少5死7失蹤

泰國氣象局表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已減弱為熱帶低壓。泰國防災當局今天表示，劍魚橫掃泰國北部帶來的暴雨和山崩，造...

「對波蘭人更公平」波蘭總統提新法案 烏克蘭難民福利須有工作繳稅

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）對烏克蘭人在波蘭享受的福利提出新法案，要求僅限於在波蘭工作並繳納稅務者...

川普主持加薩政策會議 前英相與前中東特使參與討論

1名白宮高階官員表示，美國總統川普今天主持了1場關於加薩戰後計畫的會議，前英國首相布萊爾及川普的前中東特使庫許納參與討論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。