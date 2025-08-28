英航空母艦二戰後首度泊靠東京港 深化準同盟劍指大陸

英國海軍航空母艦「威爾斯親王號」12日泊靠位於日本神奈川縣的美軍橫須賀基地後，今天轉為泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭，這是二次世界大戰後英國航艦首度泊靠東京港。此行被視為劍指中國，目的在於深化日英準同盟關係。

威爾斯親王號（HMS Prince of Wales 舷號R09）今天下午2時（台灣時間下午1時）左右泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭。這次威爾斯親王號甲板上有多架F-35B匿蹤戰機及直升機。航艦預定9月2日駛離日本。

威爾斯親王號在日本期間，碼頭開放給一般民眾參觀，事先應徵當選者可參加進入艦內參觀的導覽行程。29日開始，日本自衛隊、英國的軍方相關人士、日英兩國的政治人物等約400人將齊聚，就印度太平洋地區的安全保障等議題交流意見。

日本經濟新聞報導，日本政府把持續擴軍的中國視為安全保障上的威脅。中國6月在沖繩東方的太平洋上部署2艘航空母艦，戰機在艦上起降。為了嚇阻中國的軍事行動，日本政府希望加強日美同盟，也要與「準同盟」理念相同國家加強安保合作，日本將日英關係視為準同盟關係。

英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）日前表示，派遣航艦到日本具有英國關注印度太平洋地區的重要意義。她還強調說：「英日的國防合作正深化。」

日本首相石破茂本月23日到日本海上自衛隊橫須賀基地視察日本的護衛艦「加賀」號後，登上泊靠駐日美軍橫須賀海軍基地的威爾斯親王號。從日本官方事後公布的照片可看出，石破與英國駐日大使朗博頓、美國駐日大使葛拉斯（George Glass）等各國政要在航艦甲板上合影，甲板上多艘艦載機陳列，場面壯觀。

威爾斯親王號全長284公尺、最大寬度73公尺、排水量6萬5000噸，是英國史上最大型的軍艦。威爾斯親王號採用傳統動力、短距滑躍起飛並垂直降落，設計雙艦島，最多可搭載36架F-35B匿蹤戰機及4架直升機。

英國是世界上唯一在航艦採取雙艦島（主要用於海上導航和主要用於指揮軍機的艦島分開）配置的國家。英國在2個艦島皆設置備援系統，亦即皆具備基本的海、空指揮管制功能，以避免任一艦島遭攻擊，航艦即運作失靈的情況。

這次構成航艦打擊群的有英國海軍Type 45防空驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）及挪威海軍反潛巡防艦「羅亞爾阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen），這是挪威海軍首次派遣艦艇至印太地區。

上一次英國航艦打擊群泊靠日本是2021年「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）泊靠橫須賀，這次是第2次英國航艦打擊群泊靠日本。