快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

英航空母艦二戰後首度泊靠東京港 深化準同盟劍指大陸

中央社／ 東京28日專電
英國海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」12日泊靠位於日本神奈川縣的美軍橫須賀基地後，今天轉為泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭，這是二次世界大戰後英國航艦首度泊靠東京港。威爾斯親王號此行被視為是劍指中國，目的在於深化日英準同盟關係。中央社
英國海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」12日泊靠位於日本神奈川縣的美軍橫須賀基地後，今天轉為泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭，這是二次世界大戰後英國航艦首度泊靠東京港。威爾斯親王號此行被視為是劍指中國，目的在於深化日英準同盟關係。中央社

英國海軍航空母艦「威爾斯親王號」12日泊靠位於日本神奈川縣的美軍橫須賀基地後，今天轉為泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭，這是二次世界大戰後英國航艦首度泊靠東京港。此行被視為劍指中國，目的在於深化日英準同盟關係。

威爾斯親王號（HMS Prince of Wales 舷號R09）今天下午2時（台灣時間下午1時）左右泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭。這次威爾斯親王號甲板上有多架F-35B匿蹤戰機及直升機。航艦預定9月2日駛離日本。

威爾斯親王號在日本期間，碼頭開放給一般民眾參觀，事先應徵當選者可參加進入艦內參觀的導覽行程。29日開始，日本自衛隊、英國的軍方相關人士、日英兩國的政治人物等約400人將齊聚，就印度太平洋地區的安全保障等議題交流意見。

日本經濟新聞報導，日本政府把持續擴軍的中國視為安全保障上的威脅。中國6月在沖繩東方的太平洋上部署2艘航空母艦，戰機在艦上起降。為了嚇阻中國的軍事行動，日本政府希望加強日美同盟，也要與「準同盟」理念相同國家加強安保合作，日本將日英關係視為準同盟關係。

英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）日前表示，派遣航艦到日本具有英國關注印度太平洋地區的重要意義。她還強調說：「英日的國防合作正深化。」

日本首相石破茂本月23日到日本海上自衛隊橫須賀基地視察日本的護衛艦「加賀」號後，登上泊靠駐日美軍橫須賀海軍基地的威爾斯親王號。從日本官方事後公布的照片可看出，石破與英國駐日大使朗博頓、美國駐日大使葛拉斯（George Glass）等各國政要在航艦甲板上合影，甲板上多艘艦載機陳列，場面壯觀。

威爾斯親王號全長284公尺、最大寬度73公尺、排水量6萬5000噸，是英國史上最大型的軍艦。威爾斯親王號採用傳統動力、短距滑躍起飛並垂直降落，設計雙艦島，最多可搭載36架F-35B匿蹤戰機及4架直升機。

英國是世界上唯一在航艦採取雙艦島（主要用於海上導航和主要用於指揮軍機的艦島分開）配置的國家。英國在2個艦島皆設置備援系統，亦即皆具備基本的海、空指揮管制功能，以避免任一艦島遭攻擊，航艦即運作失靈的情況。

這次構成航艦打擊群的有英國海軍Type 45防空驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）及挪威海軍反潛巡防艦「羅亞爾阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen），這是挪威海軍首次派遣艦艇至印太地區。

上一次英國航艦打擊群泊靠日本是2021年「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）泊靠橫須賀，這次是第2次英國航艦打擊群泊靠日本。

英國海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」28日下午泊靠東京港，這是二戰後英國航艦首度泊靠東京港。航艦中央可看到舷號R09。中央社
英國海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」28日下午泊靠東京港，這是二戰後英國航艦首度泊靠東京港。航艦中央可看到舷號R09。中央社
英國海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」28日下午泊靠東京港，這是二戰後英國航艦首度泊靠東京港。航艦甲板停著多架F-35B匿蹤戰機及直升機。中央社
英國海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」28日下午泊靠東京港，這是二戰後英國航艦首度泊靠東京港。航艦甲板停著多架F-35B匿蹤戰機及直升機。中央社

英國 東京 海軍 日本 航空母艦

延伸閱讀

日對美5500億美元投資恐生變？赤澤亮正最後關頭取消赴美 原因曝光

不用飛日本！南投杉林溪「6000棵波波草」夢幻轉紅　搭配水杉林美成秋日秘境

玉淵譚天：京抗戰閱兵以來 日本砸560億日圓搞形象公關

阿聯蟬聯3年「全球巨富聚集地」 英國1.6萬富翁外移創全球最多

相關新聞

金正恩、普亭應邀出席九三閱兵！BBC：習近平向川普展現「手上有牌」

英國廣播公司（BBC）報導，中國將於9月3日在北京舉行抗戰勝利80周年大會，屆時將在天安門廣場舉行閱兵儀式，此次中國國家...

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

彭博資訊28日引述知情印度官員報導，早在3月，美國總統川普加大對中國大陸的貿易戰之際，北京便開始對新德里展開低調而持續的...

人類為何戰爭？從政治野心到環境危機，史學家剖析世界衝突原因

當冷戰在35年前結束時，許多人都相信戰爭不再是一種解決政治歧見與國家安全衝突的方法。這項觀點很快就被證明大錯特錯。就在本書即將出版之際，兩場重大戰爭已然爆發。第一場是2022年俄羅斯針對烏克蘭的侵略，第二場則是以色列和哈瑪斯圍繞加薩地區展開的全面衝突。兩場戰爭都是源自於國境安全問題，既是本書最後一章的主題，也是過往數千年來導致人類選擇戰爭的主因之一。

制衡大陸！日媒：日美9月在岩國基地進行「堤豐」部署訓練

日本共同社28日報導，多名日美消息人士透露，日本陸上自衛隊、美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」（Reso...

英航空母艦二戰後首度泊靠東京港 深化準同盟劍指大陸

英國海軍航空母艦「威爾斯親王號」12日泊靠位於日本神奈川縣的美軍橫須賀基地後，今天轉為泊靠東京港的東京國際郵輪碼頭，這是...

海地幫派猖獗　美等7國聯名信請聯合國擴大多國部隊

根據法新社看到的信函，包括美國在內的7個國家，今天請求聯合國安全理事會擴大用於打擊海地幫派暴力的多國部隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。