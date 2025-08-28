快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

制衡大陸！日媒：日美9月在岩國基地進行「堤豐」部署訓練

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
菲律賓佬沃國際機場周邊，2024年9月被拍到美軍部署的堤豐飛彈系統。路透資料照
菲律賓佬沃國際機場周邊，2024年9月被拍到美軍部署的堤豐飛彈系統。路透資料照

日本共同社28日報導，多名日美消息人士透露，日本陸上自衛隊美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」（Resolute Dragon）中，將在山口縣的美軍岩國基地，實施美軍中程飛彈發射裝置「堤豐」（Typhon，又譯泰風）的部署訓練。

報導指，「堤豐」系統在日本部署尚屬首次，可搭載攔截飛彈SM-6，以及戰斧巡弋飛彈，此舉意在制衡中國大陸。去年4月堤豐系統被部署於菲律賓，陸方指其能搭載核武器，譴責其為「嚴重威脅」，陸方對可能對在日本的部署訓練也提出反對。

日媒報導稱，據悉，岩國基地的堤豐計畫，在訓練結束後將撤走。

「堅毅之龍」演練於9月11日至25日舉行，目的在提升日美合作與聯合作戰能力。先前日方宣布，本月將在北海道、九州各縣演習場與駐屯地實施訓練，訓練地點後再加入岩國基地。

