制衡大陸！日媒：日美9月在岩國基地進行「堤豐」部署訓練

當冷戰在35年前結束時，許多人都相信戰爭不再是一種解決政治歧見與國家安全衝突的方法。這項觀點很快就被證明大錯特錯。就在本書即將出版之際，兩場重大戰爭已然爆發。第一場是2022年俄羅斯針對烏克蘭的侵略，第二場則是以色列和哈瑪斯圍繞加薩地區展開的全面衝突。兩場戰爭都是源自於國境安全問題，既是本書最後一章的主題，也是過往數千年來導致人類選擇戰爭的主因之一。

2025-08-28 09:29