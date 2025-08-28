聽新聞
制衡大陸！日媒：日美9月在岩國基地進行「堤豐」部署訓練
日本共同社28日報導，多名日美消息人士透露，日本陸上自衛隊、美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」（Resolute Dragon）中，將在山口縣的美軍岩國基地，實施美軍中程飛彈發射裝置「堤豐」（Typhon，又譯泰風）的部署訓練。
報導指，「堤豐」系統在日本部署尚屬首次，可搭載攔截飛彈SM-6，以及戰斧巡弋飛彈，此舉意在制衡中國大陸。去年4月堤豐系統被部署於菲律賓，陸方指其能搭載核武器，譴責其為「嚴重威脅」，陸方對可能對在日本的部署訓練也提出反對。
日媒報導稱，據悉，岩國基地的堤豐計畫，在訓練結束後將撤走。
「堅毅之龍」演練於9月11日至25日舉行，目的在提升日美合作與聯合作戰能力。先前日方宣布，本月將在北海道、九州各縣演習場與駐屯地實施訓練，訓練地點後再加入岩國基地。
