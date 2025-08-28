美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

快訊

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平和印度總理莫迪2018年6月10日抵達中國山東省青島市，參加上合組織高峰會簽署儀式。路透
彭博資訊28日引述知情印度官員報導，早在3月，美國總統川普加大對中國大陸的貿易戰之際，北京便開始對新德里展開低調而持續的接觸。

該不願具名官員透露，中國國家主席習近平致信印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu），試探改善雙邊關係的可能性。信中表達北京關切任何可能損害中國利益的美印協議，並任命一位省級官員負責推動改善關係的相關工作；同樣的訊息也傳達給印度總理莫迪。

據該官員說法，莫迪政府直到6月才開始認真推動改善印中關係。當時，印美貿易談判日益緊張，新德里官員也對川普聲稱促成印度與巴基斯坦停火感到不滿。

時間來到8月，印中和解步伐明顯加快。受到川普關稅衝擊的影響，北京與新德里近日邁出重要一步，決定加倍努力解決殖民時期以來的邊境爭端，試圖跨越2020年的致命邊境衝突。莫迪本周末還將前往中國，參與31日開幕的上合組織（SCO）高峰會，也將是他7年來首次訪中。不過根據中方公布消息，莫迪並不在9月3日閱兵的參加領袖名單中。

印度外交部、莫迪辦公室以及中國外交部均未回應置評請求。

彭博資訊指出，印中和解對美國影響深遠。過去數十年來，歷屆美國政府因應中國崛起，始終努力拉攏印度作為制衡力量。川普則打破這個格局，以印度購買俄羅斯石油為由，對其出口加徵50%關稅。這個突然的轉變，讓莫迪政府大吃一驚。

卡內基國際和平基金會資深研究員、前美國駐新德里外交官泰利斯（Ashley Tellis）諷刺地表示：「川普的確是偉大的和平締造者，他理應獲得促進德里與北京初步和解的所有功勞。」他還指出，川普就是靠將印度視為敵人，「一手促成這個結果」。

