中央社／ 紐約聯合國總部27日綜合外電報導

根據法新社看到的信函，包括美國在內的7個國家，今天請求聯合國安全理事會擴大用於打擊海地幫派暴力的多國部隊。

法新社報導，信中也宣布，這7國將組成「夥伴小組」來監督這支多國維安任務支援團（MultinationalSecurity Support Mission）。多國維安任務支援團最初於2023年獲得安理會批准，目的在協助海地當局遏制這個貧窮加勒比海國家不斷升級的暴力事件。

多國維安任務支援團首次部署一年多後，海地局勢持續惡化，首都太子港幾乎已完全落入幫派控制。

這封由美國、加拿大、薩爾瓦多、瓜地馬拉、牙買加、肯亞和巴哈馬共同簽署的信函寫道：「多國維安任務支援團缺乏充分資源和能力，來因應日益嚴峻的挑戰。」

多國維安任務支援團原本計劃派遣2500名警察到海地，但最終只有來自6個國家的約1000名警察到位，其中包括肯亞的700多名。

信函繼續寫道：「只有擴大警力，由聯合國支援辦公室（UN Support Office）提供補給，並授權展開反幫派行動…才能大幅減少幫派控制。」

海地幫派猖獗　美等7國聯名信請聯合國擴大多國部隊

根據法新社看到的信函，包括美國在內的7個國家，今天請求聯合國安全理事會擴大用於打擊海地幫派暴力的多國部隊

