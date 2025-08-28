【重磅快評】金正恩出席大閱兵 中俄朝伊同框成西方夢魘？

今早大陸舉辦中國人民抗日暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動首場記者會，大陸外交部長助理洪磊公布，應習近平邀請，共26位外國國家元首和政府首腦將出席活動。仔細察看名單，北韓領導人金正恩赫然在列。

金正恩缺席了5月9日在莫斯科紅場上舉行的「慶祝衛國戰爭勝利80週年紀念活動」。當時，這令外界有些費解，俄朝的關係正因朝鮮出兵加入俄烏戰爭，為協助俄軍驅走侵入庫爾斯克的烏克蘭軍隊，達到了史上最高峰，金正恩卻不願在這個大日子亮相，為他的親密戰友俄羅斯總統普亭讚聲，讓專家們頗費猜疑。

如今卻趕來北京參加由習近平主導的反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵，與千里迢迢飛到北京的普亭，一塊兒當起習近平的佳賓，彷彿中朝關係猶勝俄朝關係似的。

當然，這與金正恩的安全考慮關係密切。金正恩跟其父金正日一樣，一貫乘專列出訪，不搭飛機，唯二搭機的紀錄，時間都在2018年，一次是該年5月乘坐他自己的蘇製伊留申為基底的蒼鷹一號專機到北京訪問；一次則是同年6月乘坐跟中方租來的中國國航波音747客機到新加坡，與川普會談。

如果他不搭飛機而又乘專列赴會，就要途經西伯利亞，跨越六千公里的距離，其中有數不盡的荒蕪地帶，可以當成伏擊他的地點。金正恩不會隨便洞開自己的軟肋，讓人有可乘之機。

但這不會是他棄俄赴中的主要原因。真正的原因可以從時間脈絡中找尋。如果時間回溯10年前，慶祝反法西斯戰爭勝利70周年一樣在北京有盛大閱兵，金正恩當時卻是缺席的。10年前後對照，可以輕易發現：中國在整個世界格局中的地位，已經翻天覆地。

10年前的中國剛提出「中國製造2025」，如今2025已到，那個計畫達成了9成以上。其科技、經濟與軍事實力，都上了不止一個台階。現在跟川普打關稅戰，硬掰手腕不但不落下風，還用稀土限制供應，讓老美暗自叫苦。

金正恩不會看不見這一點。俄羅斯的確是北韓的軍事同盟，跟他的身家性命確有切身關聯，但真能在經濟上長期供輸北韓的，卻只有中國。

於是這次九三大閱兵，西方將看到一幅他們從來不曾看到的場景：習近平、普亭與金正恩同框。

如果畫框再放大一些，他們更將發現，連伊朗總統裴澤斯基安也在裡頭。也就是說，西方經典敘事下的「中俄朝伊」邪惡軸心，將第一次以真實、清晰而無畏的實況畫面，映入美西方首腦的眼簾，成為他們揮之不去的夢魘。

而這四個被西方畏懼、忌憚的所謂的軸心，卻將在一起觀看一場迄今為止，人類最大規模的先進武器展示，它所傳達出來的戰略訊息，可能讓正在陷入工業衰落而一籌莫展的西方世界，輾轉反側、夜不成寐。

從長串的名單中，還可以看到10年前並未出席的土庫曼、亞塞拜然與亞美尼亞的總統或總理也將出席，特別是高加索地區兩個已被川普拉攏並和解的世仇國家竟也不遠千里而來，也可以看出，藉著一帶一路的推進，中國的力量已經投射到俄、伊之間的這個輻輳地帶。

很顯然，這次大閱兵之後的全球格局，將再次出現一番劇烈的拆解與重組，是否即將沿著美、中的力量邊界，又再劃分出兩個類似冷戰對抗的集團，值得更多關注與探索。

重要的是，台灣作為一個蕞爾小島，不要輕率加入陣營化的鬥爭，成為被輕易輾碎的犧牲品。