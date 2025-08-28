哥國總統候選人遭槍擊身亡！15歲凶手被判少年監獄服刑7年

哥倫比亞總統候選人烏力貝（Miguel Uribe）6月在競選活動中遭槍擊後本月不治身亡，開槍的15歲少年今天因謀殺未遂等罪名，被判處在少年監獄服刑7年。

法新社報導，哥倫比亞右派政治人物烏力貝在波哥大（Bogotá）競選活動遭少年開槍擊中頭部，檢方在聲明中表示，少年「須在專門看顧中心服刑7年並剝奪自由」。

由於哥倫比亞法律不允許未成年被告已接受指控後更改罪名，這名少年是被控謀殺未遂與非法持有武器，而非謀殺罪。

今年39歲的烏力貝是反對派議員，他在波哥大一家重症加護病房接受多次手術後，8月11日因腦出血去世。

這起攻擊讓人憶起哥國政治暴力最黑暗的20世紀下半葉，當時曾有5名總統候選人遭槍殺。

影片顯示，烏力貝6月7日在波哥大一個工人社區發言時，現場突然槍聲大作，血跡斑斑的烏力貝倒地，數百名支持者一陣尖叫。

行凶少年共開槍3次，其中2次擊中烏力貝頭部，安全人員開槍並逮捕少年後，整起事件才告結束。目前與這起攻擊有關的5名成人已遭逮捕，並以加重謀殺罪起訴。

警方也指出，已解散的哥倫比亞革命軍（FARC）中的反對派系可能與此次刺殺有關。

檢方發言人表示，這名少年在年滿18歲後，將不會被轉移至成人監獄。

哥倫比亞最近幾週發生2起游擊隊襲擊事件，造成19人死亡，其中在卡利（Cali）發生的卡車炸彈攻擊造成6人死亡，而在安迪奧奎亞省（Antioquia）的阿馬爾菲（Amalfi），一架參與緝毒的警方直升機被無人機擊落，13名警員死亡。