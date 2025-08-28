快訊

金正恩、普亭應邀出席九三閱兵！BBC：習近平向川普展現「手上有牌」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國9月3日將在北京舉行閱兵儀式慶祝抗戰勝利80周年，俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩均將出席，屆時中國國家主席習近平與普亭和金正恩將並肩同台。路透／歐新社
中國9月3日將在北京舉行閱兵儀式慶祝抗戰勝利80周年，俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩均將出席，屆時中國國家主席習近平與普亭和金正恩將並肩同台。路透／歐新社

英國廣播公司（BBC）報導，中國將於9月3日在北京舉行抗戰勝利80周年大會，屆時將在天安門廣場舉行閱兵儀式，此次中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩將並肩同台，這在政治與時機上別具意義，也代表習近平的重大外交勝利。

中國大陸外交部部長助理洪磊宣布，北韓中央通信社隨後也證實，金正恩應習近平邀請出席九三閱兵，但並未透露更多細節，包括金正恩何時離開北韓，以及將在中國停留多久。

與2015年僅派高官出席中國抗戰勝利閱兵相比，這次北韓大幅提升層級，據信也是金正恩首次出席多位國際領導人會面場合。金正恩上次訪中是6年前，參加2019年中朝建交70周年活動。

九三閱兵預計有26位外國領袖與會，中共軍方將首度以新建制完整亮相，閱兵長達70分鐘，不僅展示最新軍備，還有數萬名軍人將在習近平檢視下列隊行進，引發西方分析人士高度關注。

BBC指出，金正恩與普亭、習近平出席在北京市中心舉行的閱兵式，將成為絕佳的合照機會。另一方面，這對習近平而言也是重要的外交勝利。

報導指出，在美國總統川普仍未能促成俄烏停戰，且上周才表達願意會晤金正恩之際，習近平可藉此展現自己在地緣政治博弈上「手中有牌」，顯示自己對普亭和金正恩都具有影響力，儘管程度有限。

時機也至關重要。白宮透露，川普可能在10月底造訪中國會晤習近平。屆時如果成真，這位中國領導人將帶著金正恩與普亭提供的完整情報，出席任何與美國總統的峰會，並深知自己絕不會被排除在圈子之外。

北韓 金正恩 習近平

人類為何戰爭？從政治野心到環境危機，史學家剖析世界衝突原因

當冷戰在35年前結束時，許多人都相信戰爭不再是一種解決政治歧見與國家安全衝突的方法。這項觀點很快就被證明大錯特錯。就在本書即將出版之際，兩場重大戰爭已然爆發。第一場是2022年俄羅斯針對烏克蘭的侵略，第二場則是以色列和哈瑪斯圍繞加薩地區展開的全面衝突。兩場戰爭都是源自於國境安全問題，既是本書最後一章的主題，也是過往數千年來導致人類選擇戰爭的主因之一。

哥國總統候選人遭槍擊身亡！15歲凶手被判少年監獄服刑7年

哥倫比亞總統候選人烏力貝（Miguel Uribe）6月在競選活動中遭槍擊後本月不治身亡，開槍的15歲少年今天因謀殺未遂...

俄煉油廠遭烏無人機攻擊 油價飆漲能逼普亭上談判桌？

烏克蘭長程無人機最近猛轟俄羅斯能源設施，過去一個月已擊中十幾座煉油廠，使俄羅斯煉油產能估計減少13%至17%，導致國內汽油價格飆漲，95無鉛汽油批發價格今年以來已漲了45%，部分地區加油站甚至採取配給措施，這在產油大國俄羅斯實屬罕見。俄烏互轟能源設施，除了打擊對方的經濟和民心士氣以外，也為了增加和談的談判籌碼。烏克蘭的新攻勢能逼俄羅斯總統普亭上談判桌嗎？

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動 入侵逾80個國家

根據美媒華爾街日報報導，與中國有關的大規模網路間諜活動「鹽颱風」（SaltTyphoon），活動目標涉及80個國家與約6...

不是關稅信！川普為1事致信柬埔寨總理 親筆署名全文曝光

美國總統川普為了被提名角逐諾貝爾和平獎一事，特別寫信給柬埔寨總理洪馬內。洪馬內27日在臉書公開川普署名信全文。

