金正恩、普亭應邀出席九三閱兵！BBC：習近平向川普展現「手上有牌」

英國廣播公司（BBC）報導，中國將於9月3日在北京舉行抗戰勝利80周年大會，屆時將在天安門廣場舉行閱兵儀式，此次中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩將並肩同台，這在政治與時機上別具意義，也代表習近平的重大外交勝利。

中國大陸外交部部長助理洪磊宣布，北韓中央通信社隨後也證實，金正恩應習近平邀請出席九三閱兵，但並未透露更多細節，包括金正恩何時離開北韓，以及將在中國停留多久。

與2015年僅派高官出席中國抗戰勝利閱兵相比，這次北韓大幅提升層級，據信也是金正恩首次出席多位國際領導人會面場合。金正恩上次訪中是6年前，參加2019年中朝建交70周年活動。

九三閱兵預計有26位外國領袖與會，中共軍方將首度以新建制完整亮相，閱兵長達70分鐘，不僅展示最新軍備，還有數萬名軍人將在習近平檢視下列隊行進，引發西方分析人士高度關注。

BBC指出，金正恩與普亭、習近平出席在北京市中心舉行的閱兵式，將成為絕佳的合照機會。另一方面，這對習近平而言也是重要的外交勝利。

報導指出，在美國總統川普仍未能促成俄烏停戰，且上周才表達願意會晤金正恩之際，習近平可藉此展現自己在地緣政治博弈上「手中有牌」，顯示自己對普亭和金正恩都具有影響力，儘管程度有限。

時機也至關重要。白宮透露，川普可能在10月底造訪中國會晤習近平。屆時如果成真，這位中國領導人將帶著金正恩與普亭提供的完整情報，出席任何與美國總統的峰會，並深知自己絕不會被排除在圈子之外。