快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動 入侵逾80個國家

中央社／ 台北28日電
電腦駭客示意圖。圖／AI生成
電腦駭客示意圖。圖／AI生成

根據美媒華爾街日報報導，與中國有關的大規模網路間諜活動「鹽颱風」（SaltTyphoon），活動目標涉及80個國家與約600家公司，波及全球的範圍遠超過調查人員最初的了解。

據華爾街日報報導，美國聯邦調查局（FBI）網路安全部門最高官員Brett Leatherman在一次採訪中說，這次入侵的範圍讓中國情報人員有可能監視美國公民的私人通信，並追蹤他們在全球的活動。該機構估計，入侵者可能獲取了超過100萬條通話記錄，並將超過100名美國人的電話和短信作為攻擊目標。

他說：「這是我們在美國見過後果最嚴重的網路間諜入侵事件之一。」

報導指出，這場「鹽颱風」行動至少可以追溯到2019年，但直到去年才被美國當局發現。

Leatherman表示：「如果你能夠在全球範圍內竊取類似資訊，就可以匯總這些數據，從而了解到一幅截然不同的情報圖景，這與只攻擊和入侵一個國家所能獲得的情報大不相同。」

報導指出，美國聯邦調查局已通知約600家公司，稱該間諜活動已對它們表現出某種興趣，原因包括這些公司的商業關係和網路漏洞。在一些國家，電信網路遭到了不同程度的入侵；而在另一些國家，入侵程度尚不清楚。

北京否認參與該行動，並指美國間諜機構和網路安全公司秘密合謀，羅織虛假證據陷害中國。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，美國並未拿出確鑿可靠的證據，證明「鹽颱風」與中國政府有關。中國堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路犯罪。

間諜 美國公民 網路攻擊

延伸閱讀

立委提「放棄美國市場」 謝金河示警死更快！網酸天兵言論

美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

NBA／交易來詹皇聯手柯瑞？美媒：勇士這18個月一直打電話

相關新聞

人類為何戰爭？從政治野心到環境危機，史學家剖析世界衝突原因

當冷戰在35年前結束時，許多人都相信戰爭不再是一種解決政治歧見與國家安全衝突的方法。這項觀點很快就被證明大錯特錯。就在本書即將出版之際，兩場重大戰爭已然爆發。第一場是2022年俄羅斯針對烏克蘭的侵略，第二場則是以色列和哈瑪斯圍繞加薩地區展開的全面衝突。兩場戰爭都是源自於國境安全問題，既是本書最後一章的主題，也是過往數千年來導致人類選擇戰爭的主因之一。

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動 入侵逾80個國家

根據美媒華爾街日報報導，與中國有關的大規模網路間諜活動「鹽颱風」（SaltTyphoon），活動目標涉及80個國家與約6...

不是關稅信！川普為1事致信柬埔寨總理 親筆署名全文曝光

美國總統川普為了被提名角逐諾貝爾和平獎一事，特別寫信給柬埔寨總理洪馬內。洪馬內27日在臉書公開川普署名信全文。

川普召開「加薩戰爭大會」 一文看懂各方盤算與以哈停戰癥結

美國總統川普27日在白宮召開會議，討論解決以哈停火僵局及加薩戰後計畫，前英國首相布萊爾與川普女婿庫許納均出席會議。這場會...

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

日本電視台28日引述東京消防廳報導，一列原定駛入JR上野站的新幹線列車車廂內發生行動電源起火，造成1人受傷。

加薩頻傳記者平民遇難　義總理：以色列超越比例原則

加薩走廊屢傳記者、平民死亡悲劇，義大利總理梅洛尼今天表示，以色列超越比例原則的反應，已造成太多無辜者遇難，「我們不能再保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。