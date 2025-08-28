不是關稅信！川普為1事致信柬埔寨總理 親筆署名全文曝光
美國總統川普為了被提名角逐諾貝爾和平獎一事，特別寫信給柬埔寨總理洪馬內。洪馬內27日在臉書公開川普署名信全文。
該信標註日期為8月20日，開頭寫道：「感謝您親切來信，特別感謝您提名我為諾貝爾和平獎候選人。」
川普接著表示：「能與您通話，共同結束與泰國的衝突，我深感榮幸。」他稱讚柬埔寨歷史悠久，洪馬內則是「重視性命、珍視和平的堅強領袖」。
川普稱：「我很榮幸能促成柬泰停火，結束可怕的衝突並挽救數千人的生命。」最後他補充，：「現在我們可以專注於兩國的繁榮。」信末以親筆署名。
洪馬內則在貼文中強調，有賴「總統川普迅速有效介入，對柬泰停火做出重大貢獻，拯救許多生命」。
柬泰5月28日爆發邊境衝突，並在7月24日達到白熱化，泰軍出動F-16戰機空襲，柬軍則以火箭砲還擊，造成平民與軍人共35人死亡、超過140人受傷，將近26萬人流離失所。
兩國調解過程中，川普以關稅談判施壓柬泰停火，東南亞國協也介入。最終兩國同意在7月29日停火，並於8月7日在吉隆坡正式簽署延長停火協議。
