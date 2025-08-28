川普召開「加薩戰爭大會」 一文看懂各方盤算與以哈停戰癥結

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方戰車27日從以色列南部邊境進入加薩。法新社
美國總統川普27日在白宮召開會議，討論解決以哈停火僵局及加薩戰後計畫，前英國首相布萊爾與川普女婿庫許納均出席會議。這場會議的目標是在下個月聯合國大會之前，再度推動以哈結束戰爭，以色列也希望藉此擋下歐洲多國準備承認巴勒斯坦國。

聯合國大會將在9月9日開議，屆時英國、法國、澳洲與加拿大等多個國家將推動兩國方案，承認巴勒斯坦國。對此美國與以色列極力阻止，消息人士透露，以色列希望在聯合國大會前提出加薩戰後計畫。

華爾街日報引述知情人士透露，這次以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）代表以色列出席會議，他是以色列總理內唐亞胡親信。庫許納是川普第一任內主導中東事務的顧問，布萊爾則在2003年伊拉克戰爭期間擔任英國首相，至今仍積極參與中東相關事務。

一名美國資深官員透露，會中討論加薩戰後計畫包括維持加薩穩定與治理的方案，以及經濟援助選項，但拒絕透露細節。

有關以哈停火與停戰進度，紐約時報報導，哈瑪斯上周表態同意由卡達和埃及斡旋擬定的停火方案，以方尚未公開回應。提案內容是以哈停火60天，交換哈瑪斯釋放10名倖存人質，並交還18具人質遺體；期間雙方將談判結束戰爭。

在停戰方面，內唐亞胡8月開出條件，要求哈瑪斯解除武裝並結束在加薩統治，以色列將對加薩實施「安全控制」。他稱，以方會將控制權交由「阿拉伯勢力」，但並未指明。

哈瑪斯方面則同意放棄統治加薩，但拒絕去武裝化。這項癥結至今未解，導致以哈停戰仍遙遙無期。

美國 川普 以色列 哈瑪斯

