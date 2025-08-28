加薩頻傳記者平民遇難　義總理：以色列超越比例原則

加薩走廊屢傳記者、平民死亡悲劇，義大利總理梅洛尼今天表示，以色列超越比例原則的反應，已造成太多無辜者遇難，「我們不能再保持沉默」，她並譴責記者在加薩遭殺害的狀況，是「令人無法接受的攻擊」。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天出席義大利定期在里米尼（Rimini）舉行的重要論壇「Meeting」，她在演講中表示，在以色列遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動的10月7日屠殺事件後，義大利毫不猶豫支持以色列的安全與自衛權利，這場恐怖攻擊，將烙印在那些長期利用加薩平民當掩護的恐怖分子良心之上。

梅洛尼話鋒一轉表示，然而，面對以色列超越比例原則的反應，義大利現在不能保持沉默，這種反應已造成太多無辜者遇難，衝擊維護區域平衡的基督教社群，且明顯危及解決以巴衝突的「兩國方案」前景。

梅洛尼表示，她也想藉此機會，譴責在加薩地區無理殺害記者的行為，對於新聞自由，以及所有冒著生命危險報導戰爭悲劇的記者，這是令人無法接受的攻擊。

梅洛尼表示，作為一個對以色列和猶太民族友好的國家，義大利呼籲各國向哈瑪斯施加一切壓力，要求釋放仍被扣押的以色列人質。

她表示，義大利同時也呼籲以色列停止攻擊，停止對加薩的軍事佔領，停止在約旦河西岸擴建定居點，允許人道主義援助全面進入加薩地帶，並在阿拉伯國家提出的建議基礎上，建立一個穩定與安全的框架。