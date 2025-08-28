快訊

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

加薩頻傳記者平民遇難　義總理：以色列超越比例原則

中央社／ 羅馬27日專電
8月26日巴勒斯坦記者和民眾在加沙城參加集會，抗議以色列軍隊空襲加沙醫院致5名記者遇難。 新華社
8月26日巴勒斯坦記者和民眾在加沙城參加集會，抗議以色列軍隊空襲加沙醫院致5名記者遇難。 新華社

加薩走廊屢傳記者、平民死亡悲劇，義大利總理梅洛尼今天表示，以色列超越比例原則的反應，已造成太多無辜者遇難，「我們不能再保持沉默」，她並譴責記者在加薩遭殺害的狀況，是「令人無法接受的攻擊」。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天出席義大利定期在里米尼（Rimini）舉行的重要論壇「Meeting」，她在演講中表示，在以色列遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動的10月7日屠殺事件後，義大利毫不猶豫支持以色列的安全與自衛權利，這場恐怖攻擊，將烙印在那些長期利用加薩平民當掩護的恐怖分子良心之上。

梅洛尼話鋒一轉表示，然而，面對以色列超越比例原則的反應，義大利現在不能保持沉默，這種反應已造成太多無辜者遇難，衝擊維護區域平衡的基督教社群，且明顯危及解決以巴衝突的「兩國方案」前景。

梅洛尼表示，她也想藉此機會，譴責在加薩地區無理殺害記者的行為，對於新聞自由，以及所有冒著生命危險報導戰爭悲劇的記者，這是令人無法接受的攻擊。

梅洛尼表示，作為一個對以色列和猶太民族友好的國家，義大利呼籲各國向哈瑪斯施加一切壓力，要求釋放仍被扣押的以色列人質。

她表示，義大利同時也呼籲以色列停止攻擊，停止對加薩的軍事佔領，停止在約旦河西岸擴建定居點，允許人道主義援助全面進入加薩地帶，並在阿拉伯國家提出的建議基礎上，建立一個穩定與安全的框架。

義大利 以色列 梅洛尼

延伸閱讀

路透美聯記者加薩遇襲身亡 以軍：記者非攻擊目標

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

加薩逾50萬人面臨災難性處境 內唐亞胡轟：「飢荒宣傳」無法阻止我們

土總統夫人函梅蘭妮亞：關心加薩兒童 川普：50人質恐不到20倖存

相關新聞

疑川普「離間」格陵蘭 丹麥要美解釋

丹麥廣播公司（ＤＲ）廿七日引述消息人士報導，至少三名和美國總統川普有關連的人士，持續在丹麥半自治領土格陵蘭從事祕密的影響...

加薩戰爭大會 美揭戰後計畫

路透報導，美國特使威科夫廿六日表示，美國總統川普預計當地時間廿七日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩...

川普召開「加薩戰爭大會」 一文看懂各方盤算與以哈停戰癥結

美國總統川普27日在白宮召開會議，討論解決以哈停火僵局及加薩戰後計畫，前英國首相布萊爾與川普女婿庫許納均出席會議。這場會...

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

日本電視台28日引述東京消防廳報導，一列原定駛入JR上野站的新幹線列車車廂內發生行動電源起火，造成1人受傷。

加薩頻傳記者平民遇難　義總理：以色列超越比例原則

加薩走廊屢傳記者、平民死亡悲劇，義大利總理梅洛尼今天表示，以色列超越比例原則的反應，已造成太多無辜者遇難，「我們不能再保...

中俄潛艦 首度在亞太聯合巡邏

俄羅斯塔斯社廿七日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。