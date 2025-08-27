聽新聞
南韓反中情緒 總統特使：北京促處理

聯合報／ 國際中心／綜合報導

南韓總統特使朴炳錫廿六日在北京表示，訪中期間見到的所有中方人士，幾乎都高調提及南韓國內反中情緒，並要求韓方對此採取措施；韓方則表明，有意管制「脫離言論自由範圍的違規行為」。

韓聯社報導，朴炳錫率領總統特使團廿四日起訪中四天，廿六日在南韓駐北京大使館說明訪中成果。朴炳錫說，如果沒有意外，中國國家主席習近平將訪韓出席十月在慶州舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會。

南韓二○一六年部署美國薩德反飛彈系統後，南韓藝人進入中國市場受限，儘管韓方多次要求，「限韓令」迄今未鬆綁。朴炳錫表示，特使團請求中方「開放文創市場」，但解決有關問題還「存在眾多難關」。

他提到，特使團訪中期間會見的所有中方人士，幾乎都高調提及南韓國內反中情緒，要求韓方採取措施。韓方表明有意對脫離言論自由範圍的違規行為予以管制。

南韓特使團訪中之際，總統李在明廿五日在白宮與美國總統川普會談。

當被問及與中方會晤是否談及南韓政府在中美之間推行「平衡外交」，朴炳錫說，韓方表明中美關係穩定有助於韓中關係發展，中方未就韓美領導人會談表態。

對於李在明表示南韓不能繼續走「安全靠美國、經濟靠中國」的路線，中國外交部發言人郭嘉昆說，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定與發展繁榮，這是中韓雙方的共識，「中韓關係發展源於雙方共同利益，不針對第三方也不應受第三方因素影響」。

南韓近來湧現反中情緒，相關示威頻繁出現。

