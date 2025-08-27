聽新聞
南韓擬發美元公債
南韓總統李在明廿五日會見美國總統川普後，知情人士透露，南韓考慮在國際市場發行美元公債，金額可能達到十八億美元，不過，具體的發行期限、規模與時機尚未決定。消息在韓美領袖會談後傳出，背後也釋出政治訊號。
彭博廿六日報導，南韓政府本周已向國內與外商銀行發出建議書徵求文件（ＲＦＰ），研議未來數月內可能發行美元與日圓計價債券。
南韓六月曾進軍歐元債市，這次若獲國會核准，債券發行規模最高可達約十八億美元。
