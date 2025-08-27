聽新聞
0:00 / 0:00

無人機合作 美將派員常駐台、日

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作。路透
美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作。路透

金融時報廿七日報導，美國國防部計畫今年底前派遣聯絡官常駐台灣日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作，以因應中國持續擴張的軍事實力。

三名知情人士透露，美國負責商業技術的國防創新單位（ＤＩＵ）預計今年底前派出一名官員駐台，加速無人機合作並鏈結台灣的科技產業，華府也將在日本設置聯絡官。

ＤＩＵ發言人表示：「我們計畫在印太地區、歐洲及中東盟友與夥伴間，盡快派出聯絡官，只要有人力到位，就會立即展開。」

一名知情人士說：「無人機肯定是重點，但他們也會著眼於連結更廣泛的民間與軍民兩用生態系，包括科技產業。」

兩名知情人士透露，這名駐台聯絡官將被安置於美國在台協會。

消息人士表示，另一項優先任務是在日本政府安插一名ＤＩＵ官員。不過，日本防衛裝備廳並未立即回覆置評請求。

台日官員表示，ＤＩＵ與海外產業建立連結的進展，可能被視為測試美國總統川普投入合作關係的意願。

一名亞洲國安官員說：「我們從川普政府官員聽到的，多半是要求更多金錢，或者暗示我們不值得信任。若能派人來這裡，真正重視我們的科技，這將是對外釋放的一個訊號：我們攜手合作才能實現這些目標。」

報導指出，這項部署正值美軍高層將中國視為主要競爭對手之際。北京正持續推進太空、海軍與飛彈等新型武器發展，而美國國防工業基礎則面臨產能不足挑戰，難以憑藉自身力量抗衡中國日益擴張的軍事實力。

台灣 美國 日本 無人機

延伸閱讀

日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

五角大廈擬派聯絡官駐台！最快今年底前 重點加強無人機合作

網傳日本4市將成非洲人「第二故鄉」 日民眾不安

共軍九三閱兵前夕 23共機8共艦持續擾台

相關新聞

中俄潛艦 首度在亞太聯合巡邏

俄羅斯塔斯社廿七日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。

去美國化 陸自美進口能源近歸零

美國總統川普第二任期，中國大陸從美國進口的主要能源資源已幾乎歸零。據大陸國家統計局數據顯示，七月大陸從美國進口的原油、液...

加薩戰爭大會 美揭戰後計畫

路透報導，美國特使威科夫廿六日表示，美國總統川普預計當地時間廿七日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩...

疑川普「離間」格陵蘭 丹麥要美解釋

丹麥廣播公司（ＤＲ）廿七日引述消息人士報導，至少三名和美國總統川普有關連的人士，持續在丹麥半自治領土格陵蘭從事祕密的影響...

南韓擬發美元公債

南韓總統李在明廿五日會見美國總統川普後，知情人士透露，南韓考慮在國際市場發行美元公債，金額可能達到十八億美元，不過，具體...

無人機合作 美將派員常駐台、日

金融時報廿七日報導，美國國防部計畫今年底前派遣聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。